Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’un annesi kendisinden daha ünlü çıktı! Meğer usta oyuncunun kızıymış…

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Şengül karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Fadik Sevin Atasoy, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Televizyondaki başarısının yanı sıra tiyatro sahnesindeki başarısıyla yurt dışında da adından söz ettiren başarılı oyuncunun annesi ise kendisinden daha ünlü çıktı. İşte Fadik Sevin Atasoy'un kendisi gibi oyuncu olan annesi...