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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’un annesi kendisinden daha ünlü çıktı! Meğer usta oyuncunun kızıymış…

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Şengül karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Fadik Sevin Atasoy, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Televizyondaki başarısının yanı sıra tiyatro sahnesindeki başarısıyla yurt dışında da adından söz ettiren başarılı oyuncunun annesi ise kendisinden daha ünlü çıktı. İşte Fadik Sevin Atasoy'un kendisi gibi oyuncu olan annesi...

Giriş Tarihi: 11.06.2022 13:46
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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’un annesi kendisinden daha ünlü çıktı! Meğer usta oyuncunun kızıymış…

Kardeşlerim'de canlandırdığı Şengül karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Fadik Sevin Atasoy, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Özel hayatıyla mercek altına alınan Atasoy'un usta oyuncunun kızı olduğunu görenler şaştı kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’un annesi kendisinden daha ünlü çıktı! Meğer usta oyuncunun kızıymış…

İşte Fadik Sevin Atasoy ve birçok ünlü ismin annesi...

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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’un annesi kendisinden daha ünlü çıktı! Meğer usta oyuncunun kızıymış…

Hande Soral ve Bensu Soral'ın annesi

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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’un annesi kendisinden daha ünlü çıktı! Meğer usta oyuncunun kızıymış…

Hande Soral ve Bensu Soral'ın annesi

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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’un annesi kendisinden daha ünlü çıktı! Meğer usta oyuncunun kızıymış…

Burak Özçivit