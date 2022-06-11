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Haberler Galeri Zeynep Bastık Tolga Akış ayrılığında çifte ihanet iddiası! Aramızda dargınlık yok demişti...

Zeynep Bastık Tolga Akış ayrılığında çifte ihanet iddiası! Aramızda dargınlık yok demişti...

Zeynep Bastık menajeri Tolga Akış ile geçtiğimiz temmuz ayında nikah masasına oturmuştu. Ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çift, peş peşe yaptıkları açıklamalarla evliliklerini bitirdiklerini duyurdu. İkilinin ayrılığıyla ilgili ortalığı karıştıracak bomba iddiaları ihanet sorusunu gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 11.06.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022 16:16
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Zeynep Bastık Tolga Akış ayrılığında çifte ihanet iddiası! Aramızda dargınlık yok demişti...

Geçtiğimiz temmuz ayında menajeri Tolga Akış ile dünya evine giren, kendine has sesi, yorumuyla adından söz ettiren Türk pop müziğinin parlayan yıldızı Zeynep Bastık ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti! Çift temmuz ayında mahkemeye başvuracağını söylemişti! Köşe yazarı Orkun Ün'ün çift ile ilgili ortalığı karıştıracak bomba iddiaları ihanet sorusunu gündeme getirdi!

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Zeynep Bastık Tolga Akış ayrılığında çifte ihanet iddiası! Aramızda dargınlık yok demişti...

BOŞANMA KARARI YAKINLARINI ŞAŞIRTMIŞTI

Son dönemlerde sesiyle adından söz ettiren sevilen şarkıcı Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış'la 3 yıllık beraberliğin ardından 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de evlenmişti. Çift boşanma kararı alarak yakınlarını şaşırtmıştı.

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Zeynep Bastık Tolga Akış ayrılığında çifte ihanet iddiası! Aramızda dargınlık yok demişti...

ULUS'TA YENİ DAİRE KİRALAMIŞTI

Zeynep Bastık, evliliği bitirmek konusunda eşiyle anlaşmaya vardıktan sonra birlikte yaşadıkları Levent'teki evden ayrılmış ve kendine Ulus'ta yeni bir daire kiralamıştı.

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Zeynep Bastık Tolga Akış ayrılığında çifte ihanet iddiası! Aramızda dargınlık yok demişti...

MAHKEMEYE TEMMUZ AYINDA BAŞVURACAKLAR

Evliliklerinde 1 yılı doldurmadıkları için kanunen anlaşmalı boşanma davası açamayan çiftin, mahkemeye temmuz ayında başvuracağı öğrenildi.

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Zeynep Bastık Tolga Akış ayrılığında çifte ihanet iddiası! Aramızda dargınlık yok demişti...

ARALARINDA SORUN OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Boşanma iddiasını doğrulayan Tolga Akış, evlilik birliğini yürütemediklerini, ancak aralarında bir sorun olmadığını söylemiş, şu ifadeleri kullanmıştı…