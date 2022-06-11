Zeynep Bastık Tolga Akış ayrılığında çifte ihanet iddiası! Aramızda dargınlık yok demişti...

Zeynep Bastık menajeri Tolga Akış ile geçtiğimiz temmuz ayında nikah masasına oturmuştu. Ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çift, peş peşe yaptıkları açıklamalarla evliliklerini bitirdiklerini duyurdu. İkilinin ayrılığıyla ilgili ortalığı karıştıracak bomba iddiaları ihanet sorusunu gündeme geldi.