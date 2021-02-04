Kaan Yıldırım ve Hadise’nin aşk paylaşımına beğeni yağdı

Kısa süreli ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen Kaan Yıldırım ve Hadise'den aşk paylaşımı geldi. Çift barışmanın ardından aşklarına kaldıkları yerden devam ederken Hadise'nin ardından bir paylaşım da Kaan Yıldırım'dan geldi. Kısa sürede gündeme oturan fotoğrafa beğeni yağdı