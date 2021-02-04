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Haberler Galeri Kaan Yıldırım ve Hadise’nin aşk paylaşımına beğeni yağdı

Kaan Yıldırım ve Hadise’nin aşk paylaşımına beğeni yağdı

Kısa süreli ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen Kaan Yıldırım ve Hadise'den aşk paylaşımı geldi. Çift barışmanın ardından aşklarına kaldıkları yerden devam ederken Hadise'nin ardından bir paylaşım da Kaan Yıldırım'dan geldi. Kısa sürede gündeme oturan fotoğrafa beğeni yağdı

Giriş Tarihi: 04.02.2021 16:40
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Kaan Yıldırım ve Hadise’nin aşk paylaşımına beğeni yağdı

İlişkileriyle magazin gündeminden düşmeyen Kaan Yıldırım ve Hadise'den aşk dolu paylaşım geldi. Kısa süreli ayrılığın ardından ilişkilerine kaldığı yerden devam eden çiftin fotoğrafına beğeni yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kaan Yıldırım ve Hadise’nin aşk paylaşımına beğeni yağdı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ayrıldıklarını duyuran Hadise, geçtiğimiz günlerde barıştıklarını duyurmuştu.

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Kaan Yıldırım ve Hadise’nin aşk paylaşımına beğeni yağdı

Barışma açıklamasının ardından Hadise'den ilk fotoğraf gelmişti.

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Kaan Yıldırım ve Hadise’nin aşk paylaşımına beğeni yağdı

Hadise'nin paylaşımının ardından bir fotoğraf da Kaan Yıldırım'dan geldi.

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Kaan Yıldırım ve Hadise’nin aşk paylaşımına beğeni yağdı

Hadise'yi öperken çekilen fotoğrafını post olarak paylaşan Kaan Yıldırım'a beğeni yağdı.