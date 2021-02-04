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04 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kaan Yıldırım ve Hadise’nin aşk paylaşımına beğeni yağdı Kaan Yıldırım ve Hadise’nin aşk paylaşımına beğeni yağdı
Kısa süreli ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen Kaan Yıldırım ve Hadise'den aşk paylaşımı geldi. Çift barışmanın ardından aşklarına kaldıkları yerden devam ederken Hadise'nin ardından bir paylaşım da Kaan Yıldırım'dan geldi. Kısa sürede gündeme oturan fotoğrafa beğeni yağdı
Giriş Tarihi: 04.02.2021 16:40
İlişkileriyle magazin gündeminden düşmeyen Kaan Yıldırım ve Hadise'den aşk dolu paylaşım geldi. Kısa süreli ayrılığın ardından ilişkilerine kaldığı yerden devam eden çiftin fotoğrafına beğeni yağdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ayrıldıklarını duyuran Hadise, geçtiğimiz günlerde barıştıklarını duyurmuştu.
Barışma açıklamasının ardından Hadise'den ilk fotoğraf gelmişti.
Hadise'nin paylaşımının ardından bir fotoğraf da Kaan Yıldırım'dan geldi.
Hadise'yi öperken çekilen fotoğrafını post olarak paylaşan Kaan Yıldırım'a beğeni yağdı.