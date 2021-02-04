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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı yaşıyla olay oldu!

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Fikret Fekeli karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Furkan Palalı, özel hayatıyla mercek altına alındı. Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Palalı'nın hayatına dair tüm detaylar merak konusu oldu. Furkan Palalı hakkında araştırma yapanlar yaşını öğrenince şoke oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Furkan Palalı'nın yaşı...

Giriş Tarihi: 04.02.2021 15:59
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı yaşıyla olay oldu!

Bir Zamanlar Çukurova'da Fikret Fekeli karakterine hayat veren Furkan Palalı mercek altına alındı. Furkan Palalı hakkında araştırma yapanlar yaşını öğrenince şoke oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Furkan Palalı'nın yaşı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı yaşıyla olay oldu!

HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı yaşıyla olay oldu!

BÜŞRA DEVELİ
25 Ağustos 1993

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı yaşıyla olay oldu!

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ
18 Şubat 1988

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı yaşıyla olay oldu!

ALİNA BOZ
14 Haziran 1998