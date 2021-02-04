Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? 90'lı yıllarda bir grup gencin hikayesini ele alan Aşk 101 dizisinde bekleyiş devam ediyor. Başrol oyuncularının sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımların ardından ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından dizinin takipçileri yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. Yeni sezon için o tarih dikkat çekiyor. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon tarihi belli oldu mu? İşte haberin detayları...