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04 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Aşk 101 için dikkat çeken tarih! 2021 Netflix Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Yeni sezon fragmanı çıktı mı? Aşk 101 için dikkat çeken tarih! 2021 Netflix Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Yeni sezon fragmanı çıktı mı?
Aşk 101 2. sezon için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz yıl izleyici karşısına çıkan ve çoğu vatandaş tarafından beğeni toplayan Aşk 101 dizisinin yeni sezon çekimleri tamamlandı. Şimdi ise gözler yeni sezonun başlayacağı tarihe çevrildi. Dizinin hayranları, internet üzerinden 2. sezonun başlangıç tarihini araştırıyor. Peki, 2021 Netflix Aşk 101 2. sezon ne zaman çıkacak? Yeni sezon fragmanı çıktı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 04.02.2021 16:55 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 16:55
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? 90'lı yıllarda bir grup gencin hikayesini ele alan Aşk 101 dizisinde bekleyiş devam ediyor. Başrol oyuncularının sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımların ardından ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından dizinin takipçileri yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. Yeni sezon için o tarih dikkat çekiyor. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon tarihi belli oldu mu? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, Aşk 101'in 2. sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak, yeni sezonun nisan ayında yayınlanması tahmin ediliyor. Gençlik dizisinin ilk sezonu 2020 Nisan ayında izleyiciyle buluşmuştu.
ÇEKİMLER TAMAMLANDI
Dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın (Osman), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Netflix tarafından fragman yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.
Selahattin Paşalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına
"No sad goodbyes" notunu düştü. AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI? Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder. Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.