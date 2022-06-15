Kaan Yıldırım Hande Erçel'i aldattı mı? Erçel fişi çekti! İhanet açıklaması geldi

Hande Erçel Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından gönlünü Kaan Yıldırım'a kaptırmış, bir süre ilişkilerini gizlemek isteyen çift ilk kez yurt dışı tatilinde el ele görüntülenmişti. Ancak çift ihanet iddiasıyla gündeme oturdu. Daha önce de adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım'ın Hande Erçel'den ayrıldığı iddia edilmişti. Hemen ardından Yıldırım'ın Bodrum'daki bir mekanda başka bir güzelle samimi görüntülenmesinin ardından Hande Erçel'den ilk açıklama geldi.