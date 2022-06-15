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Haberler Galeri Kaan Yıldırım Hande Erçel'i aldattı mı? Erçel fişi çekti! İhanet açıklaması geldi

Kaan Yıldırım Hande Erçel'i aldattı mı? Erçel fişi çekti! İhanet açıklaması geldi

Hande Erçel Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından gönlünü Kaan Yıldırım'a kaptırmış, bir süre ilişkilerini gizlemek isteyen çift ilk kez yurt dışı tatilinde el ele görüntülenmişti. Ancak çift ihanet iddiasıyla gündeme oturdu. Daha önce de adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım'ın Hande Erçel'den ayrıldığı iddia edilmişti. Hemen ardından Yıldırım'ın Bodrum'daki bir mekanda başka bir güzelle samimi görüntülenmesinin ardından Hande Erçel'den ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 15.06.2022 09:13
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Kaan Yıldırım Hande Erçel’i aldattı mı? Erçel fişi çekti! İhanet açıklaması geldi

Hande Erçel, bir süredir beraberlik yaşadığı Kaan Yıldırım hakkında ilk kez net bir açıklama yaptı. Erçel ile Yıldırım, Londra ve Marmaris'te tatil yaparken görüntülenmişti. Ancak Yıldırım, bu ilişki sürerken başka bir kadınla kaçamak yaparken yakalanmıştı.

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Kaan Yıldırım Hande Erçel’i aldattı mı? Erçel fişi çekti! İhanet açıklaması geldi

Erçel, sevgilisiyle aralarındaki son durum sorulunca beraberliklerinin bittiğini şu sözlerle ilan etti:

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Kaan Yıldırım Hande Erçel’i aldattı mı? Erçel fişi çekti! İhanet açıklaması geldi

"Yani şöyle diyeyim o zaman; hayatımda kimse yok! Kaan her zaman arkadaşımdı. Arkadaşım kalacak!"

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Kaan Yıldırım Hande Erçel’i aldattı mı? Erçel fişi çekti! İhanet açıklaması geldi

Öte yandan; Instagram'da en çok takipçiye sahip Türk kadın oyuncu olan Hande Erçel, özel hayatıyla en çok konuşulan ünlüler arasında.

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Kaan Yıldırım Hande Erçel’i aldattı mı? Erçel fişi çekti! İhanet açıklaması geldi

Kerem Bürsin ile ilişkisini sonlandıran Hande Erçel, gönlünü kısa süre önce Kaan Yıldırım'a kaptırdı.