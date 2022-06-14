Destan’ın Mei Jin'i Esra Kılıç memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

atv ekranlarında ilgiyle izlenen Destan her hafta izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da gündeme oturdu. Sezon finali yapmaya hazırlanan dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri Mei Jin karakterine hayat veren Esra Kılıç oldu. Dizide Çin İmparatoru'nun kızı ve Temur'un karısı Mei Jin'i canlandıran Kılıç, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Çekik gözleriyle gerçek bir Çinliye benzeyen Kılıç'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte cevabı...