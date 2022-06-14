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Haberler Galeri Destan’ın Mei Jin'i Esra Kılıç memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Destan’ın Mei Jin'i Esra Kılıç memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

atv ekranlarında ilgiyle izlenen Destan her hafta izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da gündeme oturdu. Sezon finali yapmaya hazırlanan dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri Mei Jin karakterine hayat veren Esra Kılıç oldu. Dizide Çin İmparatoru'nun kızı ve Temur'un karısı Mei Jin'i canlandıran Kılıç, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Çekik gözleriyle gerçek bir Çinliye benzeyen Kılıç'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 14.06.2022 14:28 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 14:28
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Destan’ın Mei Jin’i Esra Kılıç memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Destan'da Mei Jin karakterine hayat veren Esra Kılıç, oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin en çok konuşulan isimlerinden olan Kılıç, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

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Destan’ın Mei Jin’i Esra Kılıç memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

İlk kez Uygun Adım Aşk dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve kariyerinde hızla yükselen güzel oyuncu Destan'daki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Destan’ın Mei Jin’i Esra Kılıç memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Çekik gözleriyle gerçek bir Çinliye benzeyen Kılıç'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu.

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Destan’ın Mei Jin’i Esra Kılıç memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Peki Esra Kılıç nereli? İşte Esra Kılıç ve birçok ünlü ismin memleketi...

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Destan’ın Mei Jin’i Esra Kılıç memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Ebru Şahin – İstanbul