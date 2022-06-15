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Disney Plus gecesinde olay çıktı! Can Yaman ve gazeteciler arasında büyük gerginlik

Kariyerini İtalya'da sürdüren ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, Disney Plus'ın lansman gecesinde boy gösterdi. Ancak gecede oyuncu ile gazeteciler arasında gerginlik yaşandı. Tavırları "ego" olarak yorumlanan Yaman'ın bir magazin muhabirine selam verdiği ve selamının alınmadığı anlar büyük ses getirdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 15.06.2022 09:37
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Disney Plus gecesinde olay çıktı! Can Yaman ve gazeteciler arasında büyük gerginlik

Disney Plus'ın tanıtım gecesi önceki akşam gerçekleştirildi. Geceye Pınar Deniz, Eda Ece, Alina Boz, Can Yaman, Dilan Çiçek Deniz, Demet Özdemir, Burak Deniz, Didem Soydan ve Hafsanur Sancaktutan gibi birbirinden ünlü isimler katıldı.

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Disney Plus gecesinde olay çıktı! Can Yaman ve gazeteciler arasında büyük gerginlik

Lansmanda yaşanan bir olay ise geceye damgasını vurdu. Can Yaman'ın bir muhabire selam verdiği ancak karşılık alamadığı anlar çok konuşuldu.

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Disney Plus gecesinde olay çıktı! Can Yaman ve gazeteciler arasında büyük gerginlik

Türk basını tarafından yeterli ilgi görmeyen Can Yaman da orada durmadan yürüdü.

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Disney Plus gecesinde olay çıktı! Can Yaman ve gazeteciler arasında büyük gerginlik

Can Yaman ve magazin muhabiri arasında yaşananlar ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Disney Plus gecesinde olay çıktı! Can Yaman ve gazeteciler arasında büyük gerginlik

Bazı sosyal medya kullanıcıları Can Yaman'ın tarafını tutarken bazıları da magazin muhabirine hak verdi.