Disney Plus gecesinde olay çıktı! Can Yaman ve gazeteciler arasında büyük gerginlik

Kariyerini İtalya'da sürdüren ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, Disney Plus'ın lansman gecesinde boy gösterdi. Ancak gecede oyuncu ile gazeteciler arasında gerginlik yaşandı. Tavırları "ego" olarak yorumlanan Yaman'ın bir magazin muhabirine selam verdiği ve selamının alınmadığı anlar büyük ses getirdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.