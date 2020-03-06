Kaan Yıldırım Hadise’nin olay yaratan videosunu sildirdi

Oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşamaya başlayan Hadise, sevgilisinin isteğiyle sosyal medya hesabında temizlik yaptı. Geçtiğimiz günlerde ikilinin arasında kriz çıktığı iddialarının ardından ikili aşk haberlerine dair etiketlendikleri tüm gönderileri Instagram hesabından tek tek kaldırmıştı. Hadise şimdi de Kaan Yıldırım'ın isteği üzerine Instagram'da 15 milyon izlenen dans videosunu sildi.