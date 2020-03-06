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Kaan Yıldırım Hadise’nin olay yaratan videosunu sildirdi

Oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşamaya başlayan Hadise, sevgilisinin isteğiyle sosyal medya hesabında temizlik yaptı. Geçtiğimiz günlerde ikilinin arasında kriz çıktığı iddialarının ardından ikili aşk haberlerine dair etiketlendikleri tüm gönderileri Instagram hesabından tek tek kaldırmıştı. Hadise şimdi de Kaan Yıldırım'ın isteği üzerine Instagram'da 15 milyon izlenen dans videosunu sildi.

Giriş Tarihi: 06.03.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 12:30
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Kaan Yıldırım Hadise’nin olay yaratan videosunu sildirdi

Ünlü şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım, geçtiğimiz ay aşk yaşamaya başladı. Yeni aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen ikiliden Kaan Yıldırım, sevgilisinin sosyal medya hesabından cesur paylaşımlarına ilk müdahalesini yaptı.

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Kaan Yıldırım Hadise’nin olay yaratan videosunu sildirdi

DANS VİDEOSUNU SİLMESİNİ İSTEDİ

Yıldırım, Hadise'den geçtiğimiz aylarda cesur mayolu sahne kıyafetiyle Reynmen'in şarkısıyla dans eden ve 15 milyon kişi tarafından izlenen videosunu silmesini istedi.

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Kaan Yıldırım Hadise’nin olay yaratan videosunu sildirdi

Son aylarda sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, Kaan Yıldırım'ın isteğini geri çeviremedi.

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Kaan Yıldırım Hadise’nin olay yaratan videosunu sildirdi

SEVGİLİSİNİN İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Hadise ise kısa sürede binlerce yorum alan ve hayranları tarafından çok beğenilen dans videosunu Instagram hesabından sildi.

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Kaan Yıldırım Hadise’nin olay yaratan videosunu sildirdi

Kaan Yıldırım, son olarak Instagram'da Hadise'yle olan tüm aşk haberlerine dair etiketleri kaldırdı.