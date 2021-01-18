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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kaan Taşaner yeni bir aşka yelken açtı! El ele görüntülendi Kaan Taşaner yeni bir aşka yelken açtı! El ele görüntülendi
Oyuncu Kaan Taşaner, yeni bir aşka yelken açtı. Sevgilisiyle Emirgan'da görüntülenen Taşaner, "Şu an yeni bir ilişkimiz var, her şey güzel gidiyor" dedi. Kaan Taşener, geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu olan Selin Şekerci ile 4 yıllık ilişkisini sonlandırmıştı.
Giriş Tarihi: 18.01.2021 12:42 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 12:42
Ünlü oyuncu Kaan Taşaner, önceki gün Emirgan Sahili'nde yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı. Taşener, "Her şey çok güzel gidiyor" dedi
GALERİ DEVAM EDİYOR
Habertürk'ün haberine göre; rol aldığı dizi için uzattığı saçları ile dikkat çeken Kaan Taşaner, önceki gün yeni sevgilisiyle Boğaz'da yürüyüş yaparken görüntülendi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Taşaner, "Şu an yeni bir ilişkimiz var, her şey güzel gidiyor." dedi.
Taşaner, geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu olan Selin Şekerci ile 4 yıllık ilişkisini sonlandırmıştı.