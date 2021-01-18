Kaan Taşaner yeni bir aşka yelken açtı! El ele görüntülendi

Oyuncu Kaan Taşaner, yeni bir aşka yelken açtı. Sevgilisiyle Emirgan'da görüntülenen Taşaner, "Şu an yeni bir ilişkimiz var, her şey güzel gidiyor" dedi. Kaan Taşener, geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu olan Selin Şekerci ile 4 yıllık ilişkisini sonlandırmıştı.