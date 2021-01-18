18 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kaan Taşaner yeni bir aşka yelken açtı! El ele görüntülendi

Kaan Taşaner yeni bir aşka yelken açtı! El ele görüntülendi

Oyuncu Kaan Taşaner, yeni bir aşka yelken açtı. Sevgilisiyle Emirgan'da görüntülenen Taşaner, "Şu an yeni bir ilişkimiz var, her şey güzel gidiyor" dedi. Kaan Taşener, geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu olan Selin Şekerci ile 4 yıllık ilişkisini sonlandırmıştı.

Giriş Tarihi: 18.01.2021 12:42 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 12:42
  • 1
  • 5
Kaan Taşaner yeni bir aşka yelken açtı! El ele görüntülendi

Ünlü oyuncu Kaan Taşaner, önceki gün Emirgan Sahili'nde yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı. Taşener, "Her şey çok güzel gidiyor" dedi

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 5
Kaan Taşaner yeni bir aşka yelken açtı! El ele görüntülendi

Habertürk'ün haberine göre; rol aldığı dizi için uzattığı saçları ile dikkat çeken Kaan Taşaner, önceki gün yeni sevgilisiyle Boğaz'da yürüyüş yaparken görüntülendi.

  • 3
  • 5
Kaan Taşaner yeni bir aşka yelken açtı! El ele görüntülendi

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Taşaner, "Şu an yeni bir ilişkimiz var, her şey güzel gidiyor." dedi.

  • 4
  • 5
Kaan Taşaner yeni bir aşka yelken açtı! El ele görüntülendi

Taşaner, geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu olan Selin Şekerci ile 4 yıllık ilişkisini sonlandırmıştı.

  • 5
  • 5
Kaan Taşaner yeni bir aşka yelken açtı! El ele görüntülendi

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)