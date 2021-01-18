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Haberler Galeri Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu estetikli haliyle şoke etti! Adeta bambaşka biri

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu estetikli haliyle şoke etti! Adeta bambaşka biri

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu yeni yaşına girdi. Çilingiroğlu doğum günü paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen Zehra Çilingiroğlu son haliyle görenleri şaşırttı. Çocukluğundan beri kameralar karşısında büyüyen Zehra Çilingiroğlu'nun estetik ile yaşadığı değişim şoke etti. İşte Zehra Çilingiroğlu'nun inanılmaz değişimi...

Giriş Tarihi: 18.01.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 11:53
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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu estetikli haliyle şoke etti! Adeta bambaşka biri

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, yeni yaşına girdi. Aile arasında doğum gününü kutlayan Çilingiroğlu'nun mum üfleyip dilek dilediği kareleri Instagram'da paylaşıldı.

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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu estetikli haliyle şoke etti! Adeta bambaşka biri

Zehra Çilingiroğlu'nun doğum günü paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu estetikli haliyle şoke etti! Adeta bambaşka biri

Aşk hayatının yanı sıra tarzıyla çok konuşulan Çilingiroğlu'nun her yaptığı olay oluyor. Çocukluğundan beri kameralar karşısında büyüyen Zehra Çilingiroğlu'nun estetik ile yaşadığı değişim şoke etti. İşte Zehra Çilingiroğlu'nun inanılmaz değişimi…

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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu estetikli haliyle şoke etti! Adeta bambaşka biri

Şevval Şahin

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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu estetikli haliyle şoke etti! Adeta bambaşka biri

Şevval Şahin