Aşk hayatının yanı sıra tarzıyla çok konuşulan Çilingiroğlu'nun her yaptığı olay oluyor. Çocukluğundan beri kameralar karşısında büyüyen Zehra Çilingiroğlu'nun estetik ile yaşadığı değişim şoke etti. İşte Zehra Çilingiroğlu'nun inanılmaz değişimi…