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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu estetikli haliyle şoke etti! Adeta bambaşka biri
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu yeni yaşına girdi. Çilingiroğlu doğum günü paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen Zehra Çilingiroğlu son haliyle görenleri şaşırttı. Çocukluğundan beri kameralar karşısında büyüyen Zehra Çilingiroğlu'nun estetik ile yaşadığı değişim şoke etti. İşte Zehra Çilingiroğlu'nun inanılmaz değişimi...
Giriş Tarihi: 18.01.2021 11:51Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 11:53