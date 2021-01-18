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18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibini yıkan haber! Sabina Toziya’nın beyninde tümör çıktı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibini yıkan haber! Sabina Toziya’nın beyninde tümör çıktı
Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hayriye ana karakteriyle gönülleri fetheden Sabina Toziya'dan kötü haber geldi. Yılbaşı nedeniyle verilen arada memleketine giden Toziya, beyninde tümör çıkınca acil olarak ameliyata alındı. Atv yönetimi sevilen oyuncu için gerektiği taktirde özel uçak kaldırmak için harekete geçti.
Giriş Tarihi: 18.01.2021 13:11 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 13:11
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye anası Sabina Toziya'nın beyninde tümör tespit edildi. 72 yaşındaki oyuncunun ameliyatını Makedonya Sağlık Bakanı yaptı. atv yönetimi sevilen oyuncu için gerektiği taktirde özel uçak kaldırmak için harekete geçti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dizinin 72 yaşındaki Hayriye anası Sabina Toziya yılbaşı molasında ülkesi Makedonya'ya gitmişti. Toziya tam dönüş hazırlığı yaptığı sırada bayıldı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Doktorlar usta oyuncunun beyninde bir tümör tesbit etti ve Sabina Toziya'yı hemen ameliyata aldı.
TÜMÖR TAMAMEN TEMİZLENDİ
10 saat süren ameliyattan sonra tümör tamamen temizlendi. Dört gün yoğun bakımda kalan oyuncu daha sonra normal servise çıkarıldı, Sabina Toziya'nın bugün evine götürüleceği öğrenildi. Doktorlarının "Sabina güçlü bir kadın, başkası olsa masada kalırdı o yaşta" dedikleri konuşuluyor.
SAĞ TARAFINA FELÇ İNDİ
Başarılı geçen ameliyatın ardından son gelen habere göre usta oyuncunun sağ tarafı şu an felçli. Fizik tedaviyle eski sağlığına kavuşması beklenen Toziya'nın kemoterapi ya da radyoterapi görüp görmeyeceği ise bugün belli olacak.
Ünlü oyuncunun daha öncesinde beynindeki tümörün varlığını hiçbir şekilde hissetmediği, ne baş ağrısı, ne yorgunluk ve ne de bulantı şikâyetinin olmadığı belirtildi.