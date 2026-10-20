Hande Doğandemir’den evlilik açıklaması! Çeyizini hazırladı, doğru zamanı bekliyor

Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşayan Hande Doğandemir, katıldığı bir düğünde yaptığı açıklamalarıyla gündeme geldi. Çeyizinin hazır olduğunu belirten oyuncu, evlilik için acele etmediklerini söyledi.

Oyuncu Şebnem Bozoklu ile mimar Emre İzer, 2010 yılında evlenmiş ve 2016 yılında tek celsede boşanmıştı. Emre İzer, şimdilerde oyuncu Hande Doğandemir ile aşk yaşıyor.

Serhan Onat ile Merve Küsmenoğlu'nun düğününde kameralar karşısına geçen Hande Doğandemir, özel hayatıyla ilgili soruları yanıtladı.

EVLİLİK NE ZAMAN? Emre İzer ile uzun süredir birliktelik yaşayan Hande Doğandemir, evlilik için acele etmediklerini belirtti. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Çok keyfimiz yerinde, güzel bir zamanı vardır mutlaka" ifadelerini kullanarak doğru zamanı beklediklerini dile getirdi.

ÇEYİZİNİ HAZIRLADI Çeyizinin hazır olduğunu da açıklayan Hande Doğandemir, "İçinde neler var?" sorusuna ise "Çok özel, söyleyemem" yanıtını verdi. Geleneksel çeyiz adetlerine sıcak baktığını da belirten oyuncunun açıklamaları, magazin gündeminde dikkat çekti.

SUNUCULUK DA YAPIYOR 22 Kasım 1985'te Ankara'da dünyaya gelen Hande Doğandemir, oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapıyor.