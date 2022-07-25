25 Temmuz 2022, Pazartesi
Johnny Depp’i savunan Kate Moss’un sözleri tartışma yaratmıştı! Neden eski sevgilisi lehine tanıklık yaptığını anlattı
Sadece Hollywood tarihinde değil tüm dünyada unutulmayacak bir dava olan Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki karalama davası gündemden düşmedi. ABD'nin Virginia eyaletinde altı hafta süren davanın yankıları dinmedi. Mahkemede tanık olarak dinlenen Depp'in eski sevgilisi Kate Moss, aradan geçen iki ayın ardından duruşmada neden eski sevgilisi Johnny Depp lehine tanıklık yaptığını anlattı.
Giriş Tarihi: 25.07.2022 12:29 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 12:29
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