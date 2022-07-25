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Johnny Depp’i savunan Kate Moss’un sözleri tartışma yaratmıştı! Neden eski sevgilisi lehine tanıklık yaptığını anlattı

Sadece Hollywood tarihinde değil tüm dünyada unutulmayacak bir dava olan Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki karalama davası gündemden düşmedi. ABD'nin Virginia eyaletinde altı hafta süren davanın yankıları dinmedi. Mahkemede tanık olarak dinlenen Depp'in eski sevgilisi Kate Moss, aradan geçen iki ayın ardından duruşmada neden eski sevgilisi Johnny Depp lehine tanıklık yaptığını anlattı.

Giriş Tarihi: 25.07.2022 12:29 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 12:29
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Johnny Depp’i savunan Kate Moss’un sözleri tartışma yaratmıştı! Neden eski sevgilisi lehine tanıklık yaptığını anlattı

Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki karalama davası sadece Hollywood tarihinde değil dünya hukuk tarihinde de uzun süre unutulmayacak bir dava oldu. ABD'nin Virginia eyaletinde altı hafta süren dava bitti ama, görünüşe göre yankıları bir süre daha devam edecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Johnny Depp’i savunan Kate Moss’un sözleri tartışma yaratmıştı! Neden eski sevgilisi lehine tanıklık yaptığını anlattı

Davada çıkan karar bir yana Amber Heard'ün sonuca itiraz etmesi buna karşılık Johnny Depp'in de karşı hamlesi derken dava gündemden bir türlü düşmüyor.

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Johnny Depp’i savunan Kate Moss’un sözleri tartışma yaratmıştı! Neden eski sevgilisi lehine tanıklık yaptığını anlattı

MERAKLA BEKLENEN TANIK

1 Haziran'da sonuçlanan davada gösteri dünyasının bazı ünlüleri de tanık olarak dinlendi. Bunlar arasında en çok öne çıkan da Johnny Depp'in eski sevgilisi model Kate Moss oldu. 90'lı yıllarda büyük bir aşk yaşayan iki eski sevgili, kilometrelerce uzaktan online olarak yüz yüze geldi. Moss, duruşmanın başından beri merakla beklenen şahitliğini gerçekleştirdi ve Depp lehine konuştu.

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Johnny Depp’i savunan Kate Moss’un sözleri tartışma yaratmıştı! Neden eski sevgilisi lehine tanıklık yaptığını anlattı

"Eski eşi Johnny Depp'in kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ileri süren Ammer Heard, aynı durumun, birlikte olduğu dönemde Kate Moss için de söz konusu olduğunu belirtmişti. Heard'ün iddiası, Depp'in Moss'u merdivenlerden ittiği yönündeydi. Hatta bu iddiayı duruşmalar sırasında Amber Heard'ün kardeşi Whitney de tekrarladı."

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Johnny Depp’i savunan Kate Moss’un sözleri tartışma yaratmıştı! Neden eski sevgilisi lehine tanıklık yaptığını anlattı

TANIKLIĞI BÜYÜK YANKI YARATTI

Fakat Kate Moss, duruşmaya İngiltere'den video konferans yöntemiyle bağlandı ve bu iddianın tam tersi olduğunu yani Depp'in kendisini merdivenden itmediğini söyledi. İddialara konu olan olayın nasıl gerçekleştiğini ayrıntılarıyla anlattı. Moss'un bu tanıklığı bazıları tarafından "Heard'ün iddialarının yalanlanması" olarak nitelendirildi. Bazıları tarafından da "eski sevgilisini korumak için böyle konuştu" şeklinde yorumlandı.