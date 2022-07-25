Johnny Depp’i savunan Kate Moss’un sözleri tartışma yaratmıştı! Neden eski sevgilisi lehine tanıklık yaptığını anlattı

MERAKLA BEKLENEN TANIK

1 Haziran'da sonuçlanan davada gösteri dünyasının bazı ünlüleri de tanık olarak dinlendi. Bunlar arasında en çok öne çıkan da Johnny Depp'in eski sevgilisi model Kate Moss oldu. 90'lı yıllarda büyük bir aşk yaşayan iki eski sevgili, kilometrelerce uzaktan online olarak yüz yüze geldi. Moss, duruşmanın başından beri merakla beklenen şahitliğini gerçekleştirdi ve Depp lehine konuştu.