ANA SAYFA
Johnny Depp ve Amber Heard'ün iftira davasında şok sözler: "Heard yatağımıza pisleyince..."
Hollywood'un en olaylı boşanmalarından birini yaşayan Johynny Depp ve Amber Heard arasında sular durulmadı. Darbedildikleri iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi olan ikilinin iftira davasının ilk duruşması dün Londra'daki Yüksek Mahkeme'de başladı. Heard, kız kardeşi Whitney ve avukatıyla el ele tutuşarak mahkeme salonuna girdi. Mahkemeye sunduğu ses kayıtları ve görüntülerle masum olduğunu kanıtlamaya çalışan Depp'in, "Heard yatağımıza pisleyince boşanmaya karar verdim" şeklinde konuştuğu öğrenildi
Giriş Tarihi: 08.07.2020 13:33 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 13:41
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9