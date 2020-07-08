09 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Johnny Depp ve Amber Heard'ün iftira davasında şok sözler: "Heard yatağımıza pisleyince..."

Johnny Depp ve Amber Heard'ün iftira davasında şok sözler: "Heard yatağımıza pisleyince..."

Hollywood'un en olaylı boşanmalarından birini yaşayan Johynny Depp ve Amber Heard arasında sular durulmadı. Darbedildikleri iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi olan ikilinin iftira davasının ilk duruşması dün Londra'daki Yüksek Mahkeme'de başladı. Heard, kız kardeşi Whitney ve avukatıyla el ele tutuşarak mahkeme salonuna girdi. Mahkemeye sunduğu ses kayıtları ve görüntülerle masum olduğunu kanıtlamaya çalışan Depp'in, "Heard yatağımıza pisleyince boşanmaya karar verdim" şeklinde konuştuğu öğrenildi

Giriş Tarihi: 08.07.2020 13:33 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 13:41
  • 1
  • 9
Johnny Depp ve Amber Heard'ün iftira davasında şok sözler: Heard yatağımıza pisleyince...

Magazin dünyasının en olaylı boşanmalarından biri olan Johnny Depp ile Amber Heard'ün iftira davası Londra'da başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Johnny Depp ve Amber Heard'ün iftira davasında şok sözler: Heard yatağımıza pisleyince...

Eski çiftin avukatları Depp ile Heard'ün aynı anda mahkeme binasına ulaşmaması için gerekli önlemleri aldı. Yüksek Mahkeme binasına ilk ulaşan Amber Heard oldu.

  • 3
  • 9
Johnny Depp ve Amber Heard'ün iftira davasında şok sözler: Heard yatağımıza pisleyince...

Siyah bir elbise giyen Heard, koronavirüsten korunmak adına maske yerine kırmızı-beyaz puantiyeli bir bandana kullandı. Heard'ün yanında kız kardeşi Whitney ile avukatı Jennifer Robinson da vardı. Üç kadın, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının önünden el ele tutuşarak geçti.

  • 4
  • 9
Johnny Depp ve Amber Heard'ün iftira davasında şok sözler: Heard yatağımıza pisleyince...

Eski eşi Heard'e şiddet uyguladığı iddia edilen Johnny Depp de daha sonra avukatıyla birlikte binaya ulaştı. Johnny Depp, mahkemeye sunduğu ses kayıtları ve görüntüler ile şiddet gördüğünü ve çıkan haberler yüzünden bazı filmlerdeki rollerini kaybettiğini kanıtlamaya çalışacak.

  • 5
  • 9
Johnny Depp ve Amber Heard'ün iftira davasında şok sözler: Heard yatağımıza pisleyince...

Reuters'ın haberine göre; Depp'in avukatları, evlilikleri boyunca Heard'ün kendisini Elon Musk, James Frango ile kendi evlerinde aldattığını iddia eden belgeler sundu.