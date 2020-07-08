Johnny Depp ve Amber Heard'ün iftira davasında şok sözler: "Heard yatağımıza pisleyince..."

Siyah bir elbise giyen Heard, koronavirüsten korunmak adına maske yerine kırmızı-beyaz puantiyeli bir bandana kullandı. Heard'ün yanında kız kardeşi Whitney ile avukatı Jennifer Robinson da vardı. Üç kadın, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının önünden el ele tutuşarak geçti.