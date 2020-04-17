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Angelina Jolie’ye benzemek isteyen Sahar Tabar corona virüse yakalandı!
Angelina Jolie'ye benzemek için sayısız kez estetik operasyon geçiren ve tanınmaz hale gelen Sahar Tabar corona virüse yakalandı. Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar nedeniyle ülkesi İran'da cezaevine alınan Sahar Tabar'ın izolasyon kurallarının tam olarak uygulanmaması nedeniyle corona virüse yakalandığı ifade edildi.
Giriş Tarihi: 17.04.2020 11:21Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 12:28