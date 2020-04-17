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Angelina Jolie’ye benzemek isteyen Sahar Tabar corona virüse yakalandı!

Angelina Jolie'ye benzemek için sayısız kez estetik operasyon geçiren ve tanınmaz hale gelen Sahar Tabar corona virüse yakalandı. Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar nedeniyle ülkesi İran'da cezaevine alınan Sahar Tabar'ın izolasyon kurallarının tam olarak uygulanmaması nedeniyle corona virüse yakalandığı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 17.04.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 12:28
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Angelina Jolie’ye benzemek isteyen Sahar Tabar corona virüse yakalandı!

Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla dünya çapında popüler olan ve ülkesi İran'da cezaevinde olan Sahar Tabar'ın corona virüse yakalandığı ortaya çıktı.

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Angelina Jolie’ye benzemek isteyen Sahar Tabar corona virüse yakalandı!

Hollywood'un ünlü isimlerinden Angelina Jolie'ye benzemek için sayısız kez estetik ameliyat olan, bambaşka biri olduğu için 'Zombi' lakabını alan talihsiz kadın, "Zinayı, şiddeti övmek ve gençleri yanlış yönlendirmek" suçundan cezaevine alınmıştı.

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Angelina Jolie’ye benzemek isteyen Sahar Tabar corona virüse yakalandı!

Sosyal medyada paylaştığı makyajlı ve filtreli fotoğraf ve videolarıyla uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken ve birçok insan tarafından, "Zombi gelin", "Çakma Angelina Jolie" ve "zombi kız" diye anılan 22 yaşındaki Sahar Tabar geçtiğimiz ay gözaltına alınmıştı.

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Angelina Jolie’ye benzemek isteyen Sahar Tabar corona virüse yakalandı!

2017 yılında, "Angelina Jolie'ye benzemek için 50 ameliyat olan kız" ifadesiyle paylaşılan fotoğrafıyla şöhrete kavuşan genç kadın, "Ben aslında fotoşopla oynanmış halime benzemiyorum. Amacım Angelina Jolie'ye benzemek değil, 2005 yapımı Ölü Gelin filmindeki karaktere benzemekti" dedi.

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Angelina Jolie’ye benzemek isteyen Sahar Tabar corona virüse yakalandı!