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Haberler Galeri Hande Erçel'i utandıran 'Kaan Yıldırım' sorusu

Hande Erçel'i utandıran 'Kaan Yıldırım' sorusu

Kerem Bürsin'le ayrılığından kısa bir süre sonra Kaan Yıldırım'la görüntülenen Hande Erçel bir süre aşk iddialarına sessiz kalmıştı. Baş başa Londra tatiline çıkan ikili, İstanbul dönüşü ilişkilerini ilan etti. "Her şey yolunda" diyerek aşk iddialarını doğrulayan Erçel, önceki gün Etiler'deki menajerlik şirketi çıkışı görüntülendi. Erçel, Kaan Yıldırım ile ilgili soruları duyunca utangaç tavırlar sergiledi.

Giriş Tarihi: 14.05.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 09:55
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Hande Erçel’i utandıran ’Kaan Yıldırım’ sorusu

Kerem Bürsin'le ayrılığının ardından adı çeşitli kişilerle anılan Hande Erçel Kaan Yıldırım'la gecelerde yakalanmıştı.

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Hande Erçel’i utandıran ’Kaan Yıldırım’ sorusu

BAŞ BAŞA TATİL YAPTILAR

Aşk iddialarını yanıtsız bırakan ikilinin ilişkisi İngiltere'de belgelenmişti. Gossippasta'nın haberine göre; ikili Londra'da baş başa tatil yaparken görüntülenmişti.

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Hande Erçel’i utandıran ’Kaan Yıldırım’ sorusu

"HER ŞEY YOLUNDA"

Kaan Yıldırım ile Londra tatilinden dönen Hande Erçel, önceki gün Etiler'de objektiflere yansımıştı.

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Hande Erçel’i utandıran ’Kaan Yıldırım’ sorusu

Yüzünün güldüğü görülen 28 yaşındaki oyuncu, aşk hayatıyla ilgili konuşmuş, keyfinin çok yerinde olduğunu belirten Erçel, "Her şey yolunda, çok iyiyim" şeklinde konuşmuştu.

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Hande Erçel’i utandıran ’Kaan Yıldırım’ sorusu

KAAN YILDIRIM İTİRAFI

Londra tatili sorulan güzel oyuncu, "Bu aralar birazcık tatil yaptım, evet" yanıtını vermişti. Erçel, Kaan Yıldırım'la birlikteliğiyle alakalı ise şu açıklamayı yapmıştı: