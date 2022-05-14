Hande Erçel'i utandıran 'Kaan Yıldırım' sorusu

Kerem Bürsin'le ayrılığından kısa bir süre sonra Kaan Yıldırım'la görüntülenen Hande Erçel bir süre aşk iddialarına sessiz kalmıştı. Baş başa Londra tatiline çıkan ikili, İstanbul dönüşü ilişkilerini ilan etti. "Her şey yolunda" diyerek aşk iddialarını doğrulayan Erçel, önceki gün Etiler'deki menajerlik şirketi çıkışı görüntülendi. Erçel, Kaan Yıldırım ile ilgili soruları duyunca utangaç tavırlar sergiledi.