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Haberler Galeri Jennifer Lopez'den Mevlana'lı paylaşım! Türk hayranlarından yoğun ilgi

Jennifer Lopez'den Mevlana'lı paylaşım! Türk hayranlarından yoğun ilgi

Jennifer Lopez, Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Her nereye gidersen, oranın ruhu ol" sözlerini sosyal medya hesabından yayınladı. Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Lopez'in gönderisi Türk takipçilerinden büyük ilgi gördü. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 06.11.2020 16:35 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 16:37
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Jennifer Lopez'den Mevlana'lı paylaşım! Türk hayranlarından yoğun ilgi
Jennifer Lopez'den Mevlana'lı paylaşım! Türk hayranlarından yoğun ilgi

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı 'Mevlana' paylaşımıyla adından söz ettirdi.

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Jennifer Lopez'den Mevlana'lı paylaşım! Türk hayranlarından yoğun ilgi
Jennifer Lopez'den Mevlana'lı paylaşım! Türk hayranlarından yoğun ilgi

Lopez, Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Her nereye gidersen, oranın ruhu ol" sözünü Instagram hesabından yayınladı.

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Jennifer Lopez'den Mevlana'lı paylaşım! Türk hayranlarından yoğun ilgi
Jennifer Lopez'den Mevlana'lı paylaşım! Türk hayranlarından yoğun ilgi

51 yaşındaki Jennifer Lopez'in gönderisi Türk takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

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Jennifer Lopez'den Mevlana'lı paylaşım! Türk hayranlarından yoğun ilgi
Jennifer Lopez'den Mevlana'lı paylaşım! Türk hayranlarından yoğun ilgi

Sinema sektöründe yaşanan eşitsizlik tartışmalarına katılan Lopez, yıllar önce yaşadığı sorunları dile getirmişti.

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Jennifer Lopez'den Mevlana'lı paylaşım! Türk hayranlarından yoğun ilgi
Jennifer Lopez'den Mevlana'lı paylaşım! Türk hayranlarından yoğun ilgi

Jennifer Lopez, 1993'te oyuncu olmaya karar verip Hollywood'a gittiğinde Latin asıllı olmanın sıkıntısını yaşadığını açıklamıştı.