Jennifer Lopez'den Mevlana'lı paylaşım! Türk hayranlarından yoğun ilgi

Jennifer Lopez, Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Her nereye gidersen, oranın ruhu ol" sözlerini sosyal medya hesabından yayınladı. Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Lopez'in gönderisi Türk takipçilerinden büyük ilgi gördü. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 06.11.2020 16:35 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 16:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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