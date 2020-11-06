Hercai dizisinin yıldızı Reyyan herkesi şaşırttı! Bakın Ebru Şahin'in estetiksiz hali nasılmış

Hercai'nin güzel oyuncusu Ebru Şahin, Reyyan rolüyle gönüllerde taht kurdu. Dizideki başarılı oyunculuğunun yanı sıra NBA yıldızı Cedi Osman'la yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Ebru Şahin'in yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Şahin'in estetiksiz hali de sevenlerinden tam not aldı. İşte Ebru Şahin'in estetiksiz hali...