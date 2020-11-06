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06 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Hercai dizisinin yıldızı Reyyan herkesi şaşırttı! Bakın Ebru Şahin'in estetiksiz hali nasılmış Hercai dizisinin yıldızı Reyyan herkesi şaşırttı! Bakın Ebru Şahin'in estetiksiz hali nasılmış
Hercai'nin güzel oyuncusu Ebru Şahin, Reyyan rolüyle gönüllerde taht kurdu. Dizideki başarılı oyunculuğunun yanı sıra NBA yıldızı Cedi Osman'la yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Ebru Şahin'in yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Şahin'in estetiksiz hali de sevenlerinden tam not aldı. İşte Ebru Şahin'in estetiksiz hali...
Giriş Tarihi: 06.11.2020 16:51 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 16:52
Hercai dizisinin yıldızı Ebru Şahin ortaya çıkan fotoğraflarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Ebru Şahin'in estetiksiz hali görenleri şaşırttı. İşte güzel oyuncunun yıllar içindeki şaşırtan değişimi…
Hilal Altınbilek
Hilal Altınbilek
Fahriye Evcen