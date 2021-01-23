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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Jason Statham Antalya’da! Kurşun geçirmez camlı villada kalıyor Jason Statham Antalya’da! Kurşun geçirmez camlı villada kalıyor
Dünyaca ünlü aktör Jason Statham, 'Five Eyes' filminin çekimleri için Antalya'ya geldi. Jennifer Lopez'in de kaldığı, otelin kurşun geçirmez camlı villasında kalan ünlü aktör, dün akşam yemeğini ana restoranda yedi. Filmin çekimlerine tarihi semt Kaleiçi'nde devam edilirken, kovalamaca sahnesinde Statham'ın yerine dublörü görev aldı.
Giriş Tarihi: 23.01.2021 16:06 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 16:06
Ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi 'Five Eyes'in çekimleri Antalya'da sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çekimler, 1.8 milyar TL'ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen EXPO alanı ve tarihi Kaleiçi'nde devam ediyor. Sıkı güvenlik önlemleriyle, film çekimlerinden görüntü alınmasına izin verilmiyor.
Sahnelerin çekimlerine bugün tarihi semt Kaleiçi'nde devam edildi. Sabah saatlerinde çekilen aksiyon sahnesinde, motosikleti kaçıran adamı kovalayan Statham'ı dublörü canlandırdı.
Çekim alanına görevli kartı olmayan hiç kimse alınmazken, ünlü aktörün oteldeki villasında dinlendiği öğrenildi.
AKŞAM YEMEĞİNİ ANA RESTORANDA YEDİ
Ünlü aktör Jason Statham, dün akşam yemeğini otelin ana restoranında yedi. Otelde kalan Antalyaspor kafilesinden Adis Jahovic'in oğlu Lejs, ünlü aktörle fotoğraf çektirdi. Kırmızı beyazlı futbolcu, sosyal medya hesabından da bu fotoğrafı güçlü kol simgesi eşliğinde 'Best actor' diyerek paylaştı.