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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış… Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…
Gönül Dağı dizisindeki Dilek karakteriyle dikkat çeken Gülsim Ali İlhan, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Diriliş Ertuğrul'daki başarısını Gönül Dağı'nda da sürdüren Gülsim Ali, kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte Gülsim Ali İlhan ve birçok ünlü ismin yaşı...
Giriş Tarihi: 23.01.2021 17:29 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 17:29
Gönül Dağı dizisindeki başarılı performansıyla ilgi odağı olan Gülsim Ali İlhan, yaşıyla merak konusu oldu. İşte Gönül Dağı'nın yıldızı Gülsim Ali İlhan ve birçok ünlü ismin yaşı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
BURAK DENİZ
17 Şubat 1991
ALİNA BOZ
14 Haziran 1998
MELİS SEZEN
2 Ocak 1997
MERVE BOLUĞUR
16 Eylül 1987