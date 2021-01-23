Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış…

Gönül Dağı dizisindeki Dilek karakteriyle dikkat çeken Gülsim Ali İlhan, özel hayatıyla araştırma konusu oldu. Diriliş Ertuğrul'daki başarısını Gönül Dağı'nda da sürdüren Gülsim Ali, kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte Gülsim Ali İlhan ve birçok ünlü ismin yaşı...