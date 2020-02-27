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İrem Derici koronavirüsün sıçradığı yere gidiyor!

İrem Derici tüm dünyayı etkisi altına koronavirüsün sıçradığı Irak'a gidiyor. Yürüyüş yaparken görüntülenen İrem Derici yurtdışında çeşitli konserli olduğunu ve bu konserlerden birinin de İran'da olduğunu söyledi. Koronavirüsten korktuğunu söyleyen şarkıcı, "Koronavirüs korkusu var ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum yani. Maskeler, tuzlu sular... İşimiz bu tabi ki de gideceğiz her yere. İnsan korkuyor..." dedi.

Giriş Tarihi: 27.02.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 15:45
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İrem Derici koronavirüsün sıçradığı yere gidiyor!

Yürüyüş yaparken görüntülenen İrem Derici, koronovirüsün sıçradığı Irak'ta konserinin olduğunu ancak iptal etmek yerine maskeyle sahneye çıkacağını söyledi.

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İrem Derici koronavirüsün sıçradığı yere gidiyor!

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve sınırımıza dayanan koronavirüs, İran'ın ardından Irak'a da sıçradı. 5 kişide görülen koronovirüs için gerekli önlemler alınırken şarkıcı İrem Derici Irak'a gideceğini açıkladı.

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İrem Derici koronavirüsün sıçradığı yere gidiyor!

"IRAK KONSERİNİ İPTAL ETMEYECEĞİM"

Önceki gün İstanbul Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen İrem Derici, dünyayı etkisi altına alan ve insanların maskeyle ve dezenfektan ürünleriyle önlem almaya çalıştığı koronovirüs hakkında konuştu.

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İrem Derici koronavirüsün sıçradığı yere gidiyor!

Başta koronovirüsün sıçradığı Irak olmak üzere yurt dışının çeşitli yerlerinde konserlerinin olduğunu söyleyen İrem Derici, "Viyana'da konserim var sonra Irak'ta konserim var. Koronavirüs korkusu var ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum yani. Maskeler, tuzlu sular... İşimiz bu tabi ki de gideceğiz her yere. İnsan korkuyor..."

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İrem Derici koronavirüsün sıçradığı yere gidiyor!

"Sakınan göze çöp batar. Ondan korkarsın şurada bir arabanın lastiği patlar ve üçümüzü de eziverir. Gideceğiz mesleğimiz bu. Maske harici, tuzlu suyla gargara, sık sık el yıkama gibi önlemler alıyorum."