İrem Derici koronavirüsün sıçradığı yere gidiyor!

İrem Derici tüm dünyayı etkisi altına koronavirüsün sıçradığı Irak'a gidiyor. Yürüyüş yaparken görüntülenen İrem Derici yurtdışında çeşitli konserli olduğunu ve bu konserlerden birinin de İran'da olduğunu söyledi. Koronavirüsten korktuğunu söyleyen şarkıcı, "Koronavirüs korkusu var ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum yani. Maskeler, tuzlu sular... İşimiz bu tabi ki de gideceğiz her yere. İnsan korkuyor..." dedi.