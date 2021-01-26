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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İzlenme rekoru kırdı! Lupin 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lupin 2. yeni sezon tarihi belli oldu mu? İzlenme rekoru kırdı! Lupin 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lupin 2. yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Lupin 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'in Arsene Lüpen'in macerelarından esinlenen Fransız yapımı dizisi Lupin geçtiğimiz günlerde seyirciyle buluştı. 5 bölümlük ilk sezonu dünya genelinde izlenme rekoru kırdı."Lupin", izlenme rakamlarıyla "The Queen's Gambit" ve "Bridgerton"ı geride bıraktı. Şimdi ise dizinin 2. sezonu merak ediliyor. Peki, Lupin 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lupin 2. yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 26.01.2021 16:09 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 16:09
Lupin 2. kısım ne zaman çıkacak? 8 Ocak 2021 tarihinde izleyiciyle buluşan Netflix dizisi Lupin'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Yayınlandığı ilk günden beri çok sevilen Lupin, aynı isimli 1905'te yayımlanan ve Fransız romancı Maurice LeBlanc'ın kaleme aldığı roman serisinden uyarlanmıştır. Assane Diop karakterini ünlü oyuncu Omar Sy canlandırıyor. Dizi, Fransız bir hırsızın hikayesini konu ediniyor. Peki, Lupin 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lupin 2. yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR LUPIN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Mini dizi olarak tasarlanan Lupin'in ilk sezonu 5 bölüm olarak ekranlara geldi. Seyirciler ikinci sezon için araştırmalarını sürdürüyor. Ancak ikinci sezonun ne zaman yayınlanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Netflix tarafından dizinin yayın tarihi duyurulduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
LUPIN 1. SEZONDA NELER YAŞANDI? Lupin 1. sezon 1. bölüm özeti: Trajik bir adaletsizlikten yıllar sonra, Assane elmas bir kolye çalarak hesabını ve bir borcu kapatmak ister, ancak soygun beklenmedik bir yola girer. Lupin 1. sezon 2. bölüm özeti: Assane, Babakar'ın ölümüyle ilgili ona bir ipucu veren Comet ile temas kurmak için plan yapar. Anne Pellegrini, geçmişle ilgili her şeyi itiraf eder. Lupin 1. sezon 3. bölüm özeti: Assane, Komiser Dumont ile yüzleşir ve polisi yanıltmak için tuzak kurar. Hubert Pellegrini'nin Babakar'ın kaderiyle bağlantısı gün yüzüne çıkar. Lupin 1. sezon 4. bölüm özeti: Assane, Hubert'in suçluluğunu kanıtlayan delilleri ele geçirmek için bir gazeteciden yardım ister. Memur Guedira, Louvre soygunuyla ilgili noktaları birleştirir. Lupin 1. sezon 5. bölüm özeti: Claire ve Raoul ile Etretat yolunda olan Assane, istenmeyen biriyle karşılaşır. Assane, Başkomiser Laugier'e bir mesaj gönderir.