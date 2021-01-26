İzlenme rekoru kırdı! Lupin 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Lupin 2. yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Lupin 1. sezon 2. bölüm özeti: Assane, Babakar'ın ölümüyle ilgili ona bir ipucu veren Comet ile temas kurmak için plan yapar. Anne Pellegrini, geçmişle ilgili her şeyi itiraf eder.

Lupin 1. sezon 3. bölüm özeti: Assane, Komiser Dumont ile yüzleşir ve polisi yanıltmak için tuzak kurar. Hubert Pellegrini'nin Babakar'ın kaderiyle bağlantısı gün yüzüne çıkar.