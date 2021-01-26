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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu sektör değiştirdi! İşte yeni işi… Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu sektör değiştirdi! İşte yeni işi…
Uzun süredir Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu ticarete atıldı. Başarılı oyunculuğuyla son yılların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Yazıcıoğlu'nın, pandemi öncesi Nişantaşı'nda bir mekan açtığı ortaya çıktı. Salgın nedeniyle kapalı olan mekan, kısıtlamalar kalkınca, yeniden faaliyete geçecek.
Giriş Tarihi: 26.01.2021 15:43 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 15:45
Başarılı oyunculuğuyla son yılların en çok konuşulan isimlerinden olan Mert Yazıcıoğlu, ticarete atıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Oyuncunun, geçtiğimiz sene pandemi başlamadan önce amcasıyla Nişantaşı'nda bir mekan açtığı ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre; salgın nedeniyle kapalı olan mekan, kısıtlamalar kalkınca, yeniden faaliyete geçecek.
'MODAYI TAKİP ETMEM SEVGİLİMİN ZEVKİNE GÜVENİRİM'
İki yıldır meslektaşı Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu, stil danışmanının Afra Saraçoğlu olduğunu söylemişti. Yak��şıklı oyuncu, "Ben modayı takip etmem. Alışverişe kız arkadaşımla çıkarım. Onun zevkine güvenirim" demişti.
Yaptıkları eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorlar.