Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu sektör değiştirdi! İşte yeni işi…

Uzun süredir Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu ticarete atıldı. Başarılı oyunculuğuyla son yılların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Yazıcıoğlu'nın, pandemi öncesi Nişantaşı'nda bir mekan açtığı ortaya çıktı. Salgın nedeniyle kapalı olan mekan, kısıtlamalar kalkınca, yeniden faaliyete geçecek.