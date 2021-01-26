Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış…

Masumlar Apartmanı, etkileyici konusuyla bu yılın en çok konuşulan dizilerinden olurken dizi oyuncuları da tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide Neriman karakterine hayat veren Gizem Katmer, başarılı oyunculuğuyla en çok konuşulan oyunculardan oldu. Tüm dikkatleri üzerine çeken Gizem Katmer yaşıyla merak konusu oldu. İşte Masumlar Apartmanı'nın Nerman'ı Gizem Katmer'in yaşı...