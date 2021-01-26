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Haberler Galeri Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış…

Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış…

Masumlar Apartmanı, etkileyici konusuyla bu yılın en çok konuşulan dizilerinden olurken dizi oyuncuları da tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide Neriman karakterine hayat veren Gizem Katmer, başarılı oyunculuğuyla en çok konuşulan oyunculardan oldu. Tüm dikkatleri üzerine çeken Gizem Katmer yaşıyla merak konusu oldu. İşte Masumlar Apartmanı'nın Nerman'ı Gizem Katmer'in yaşı...

Giriş Tarihi: 26.01.2021 16:27
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Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış…

Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Neriman karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Gizem Katmer, yaşıyla merak konusu oldu. İşte Gizem Katmer ve birçok ünlü ismin yaşı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış…

BURAK DENİZ
17 Şubat 1991

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Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış…

ALİNA BOZ
14 Haziran 1998

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Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış…

MELİS SEZEN
2 Ocak 1997

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Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış…

MERVE BOLUĞUR
16 Eylül 1987