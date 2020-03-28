İyileştiği iddia edilen Burak Akkul’dan yeni haber geldi! Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl?
Eşi Seda Akkul ile hazırladığı Çok Gezenti programının çekimleri için gittiği İngiltere'de coronavirüse yakalanan Burak Akkul ülkeye dönmesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi sırasında durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma kaldırılan Akkul'dan dün sevindiren haber gelmişti. Koronavirüsü yendiği iddia edilen Akkul eşinin ağabeyi Hüseyin Aslan'dan yeni açıklama geldi. Burak Akkul'un koronavirüsü yendiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 28.03.2020 10:06Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 10:50