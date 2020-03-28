28 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

İyileştiği iddia edilen Burak Akkul’dan yeni haber geldi! Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl?

Eşi Seda Akkul ile hazırladığı Çok Gezenti programının çekimleri için gittiği İngiltere'de coronavirüse yakalanan Burak Akkul ülkeye dönmesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi sırasında durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma kaldırılan Akkul'dan dün sevindiren haber gelmişti. Koronavirüsü yendiği iddia edilen Akkul eşinin ağabeyi Hüseyin Aslan'dan yeni açıklama geldi. Burak Akkul'un koronavirüsü yendiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 28.03.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 10:50
  • 1
  • 10
İyileştiği iddia edilen Burak Akkul’dan yeni haber geldi! Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl?

Eşi Seda Akkul ile birlikte yaptığı Çok Gezenti programı ile tanınan Burak Akkul coronavirüs teşhisinin konulmasının ardından hastanede tedavi altına alınmıştı.

  • 2
  • 10
İyileştiği iddia edilen Burak Akkul’dan yeni haber geldi! Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl?

Coronavirüs tedavisi gördüğünü sosyal medyadan duyuran Akkul, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı.

  • 3
  • 10
İyileştiği iddia edilen Burak Akkul’dan yeni haber geldi! Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl?

Dün gelen haberlerde ise Akkul'un virüsü yendiği ve iyileşmeye başladığı iddia edilmişti. Çıkan haberler sonrası eşi Seda Akkul'un ağabeyi Hüseyin Aslan'dan açıklama geldi.

  • 4
  • 10
İyileştiği iddia edilen Burak Akkul’dan yeni haber geldi! Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl?

Burak Akkul'un koronavirüsü yendiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

  • 5
  • 10
İyileştiği iddia edilen Burak Akkul’dan yeni haber geldi! Burak Akkul'un sağlık durumu nasıl?

Hüseyin Aslan Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Şu anda böyle bir gelişmeyi teyit etmek mümkün değil. Doktorları durumun stabil olduğunu ve tedavinin devam ettiğini söylüyorlar." dedi.