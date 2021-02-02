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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri "İsyan koptu geliyor" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da müthiş ters köşe! Diyarı terk edecekler... "İsyan koptu geliyor" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da müthiş ters köşe! Diyarı terk edecekler...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da müthiş ters köşe! Diyarı terk edecekler. Kimsesiz Yaşar'ın yeniden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılacağı iddiası hayranlarını heyecanlandırdı. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi EDHO'da heyecan fırtınasına yol açan son bölümün ardından yeni iddialar ortaya atılıyor. Kimsesiz Yaşar karakterine hayat veren Olgun Şimşek'in Ramo dizisinden ayrılması sonrasında yeniden kadroya katılacağı söylentileri çıkıyor. Şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin hayranları sevilen oyuncunun diziye katılıp katılmayacağını merak ediyor.
Giriş Tarihi: 02.02.2021 19:01
Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Ramo'da yaşanan peş peşe ayrılıklar izleyicileri isyan ettirmişti. Sevilen oyuncu Olgun Şimşek'in de bu hafta diziye veda etmesi sonrasında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 3. sezonunda kadroda yer alan usta oyuncu gösterdiği performans ile izleyicileri kendisine hayran bırakmıştı. Hayranları sosyal medyada "Kimsesiz Yaşar" diziye geri dönsün çağrılarında bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Kimsesiz Doğan'ın diziye dahil olması sonrasında iddialar güçlenmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi isteniyor. Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.
OLGUN ŞİMŞEK'TEN KİMSESİZ YAŞAR AÇIKLAMASI
Geçen yıl İbrahim Tatlıses'in İbo Show'a konuk olan Olgun Şimşek'e "Kimsesiz Yaşar, ben hala öyle olarak biliyorum seni. Daha beyefendi geçmedim" demesi üzerine 49 yaşındaki ünlü oyuncu "Kimsesiz Yaşar artık öldü gitti. Gerçi ölmedi. Güzel çalışma oldu. Ama bitti artık o. Şimdi Cihangir Bey artık." diyerek cevap vermişti
OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?
Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa ilinin Büyükorhan ilçesine bağlı bir köy olan Yenice'de doğmuştur. Bingöllü ilkokul öğretmeni bir baba ile Bursalı bir annenin çocuğudur. Bir kız kardeşi var. Çocukluğu Yenice köyü ve babasının tayin olduğu Afyon Dinar, Alpaslan köyünde geçmiştir. Liseye Adapazarı Harbiye Öğretmen Lisesi'nde yatılı olarak başladı ve bir sene orada okudu
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1993 yılında sinema hayatına başladı. Olgun Şimşek, tiyatroya Yılmaz Erdoğan-Demet Akbağ Tiyatrosu'nda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol alarak başladı
Televizyonda İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in pişekarı 'Güçlü' tiplemesiyle tanındı. Yılmaz Erdoğan'ın televizyonda yayınlanan Bir Demet Tiyatro'sunda 'Kudret' tiplemesiyle de popüler oldu. Televizyon dizileri Sihirli Ceket, Yedi Numara, Beşik Kertmesi ve Alacakaranlık'ta rol aldı.