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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım yaşıyla olay oldu! Meğer Hadise ile aralarında... Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım yaşıyla olay oldu! Meğer Hadise ile aralarında...
Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Mehmet Ali karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Kaan Yıldırım, Hadise ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düştü. Özel hayatına dair her detayla araştırma konusu olan Kaan Yıldırım'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Hekimoğlu'nun yıldızı Kaan Yıldırım'ın yaşı...
Giriş Tarihi: 02.02.2021 17:58
Hekimoğlu dizisindeki Mehmet Ali karakteriyle adından söz ettiren Kaan Yıldırım, özel hayatıyla mercek altına alındı. Hadise ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Yıldırım'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Hekimoğlu'nun yıldızı Kaan Yıldırım'ın yaşı…
GALERİ DEVAM EDİYOR
HADİSE
22 Ekim 1985
BURAK DENİZ
17 Şubat 1991
ALİNA BOZ
14 Haziran 1998
ASLIHAN GÜNER
17 Aralık 1987