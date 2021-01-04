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05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri "İsyan kaçınılmaz oldu" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı! Pes dedirtecek karar... "İsyan kaçınılmaz oldu" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı! Pes dedirtecek karar...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hayranları Hızır ve Tipi'ye olacakları merak ederken, yeni bölüm beklenmeyen olaylara gebedir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. son bölümde: Tipi'ye doğrulan silahların önüne kendini atan Hızır, beklenmedik yeni kararın arifesindedir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hızır, Tipi'nin infaz edilmemesi için kendi canını ortaya koyuyor. Alparslan ise amcasının aldığı karar sonrasında beyninde vurulmuşa dönüyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 04.01.2021 16:44 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 16:44
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde: İhanetin ağır yükü altında ezilen Tipi, nefretini ve kinine esir olarak Rafet'i öldürmenin bedelini ödeyecektir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. bölüm fragmanında; Masanın kurallarına aykırı favranan Alparslan'ın çıkardığı kriz ve Rafet'in hatasını koz olarak kullanmayı amaçlayan Yaman tüm güçleri arkasına alıyor. Artık hedef tahtasında olan Tipi'yi kurtarmak için mücadeleye başlayan Hızır ve Ceylan'ın ortak operasyonu beklenmeyen gelişmelere yol açacak. Hal böyle olunca ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 178. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister.
Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.
Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar. Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır
Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer. Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.
Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.