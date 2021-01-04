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05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İddialı isimler geliyor... Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler kadrosu belli mi? Survivor 2021 ne zaman başlıyor? İddialı isimler geliyor... Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler kadrosu belli mi? Survivor 2021 ne zaman başlıyor?
Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler kadrosu belli mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla girdiğimiz dönemde Survivor 2021'in başlama tarihi merak ediliyordu. Acun Ilıcalı tarafından beklenen açıklama geldi. Geçtiğimiz yıl bilindiği üzere Cemal Can Canseven birinci olmuştu. 2021 yılı gönüllü takımının kadrosu ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler kadrosu belli mi? Survivor 2021 ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 04.01.2021 17:07 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 17:07
Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler kadrosu belli mi? Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılı için merakla beklenen Survivor 2021 kadrosu sonunda belli oldu. Acun Ilıcalı tarafından açıklanan kadro yarışmacıların hayranı tarafından merak ediliyor. Ünlüler takımında; Öykü Çelik, Cemal Hünal, Batuhan Karacakaya gibi isimler yer alırken Gönüllüler kadrosunda ise Hanzade, Aleyna, Sena, İlayda Şeker gibi isimler yer alıyor. İşte, Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler kadrosu belli mi? Survivor 2021 ne zaman başlıyor?
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 SURVİVOR YENİ SEZON BAŞLIYOR!
Survivor'un ne zaman başlayacağı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre, Survivor 2021 yarışması 9 Ocak Cumartesi günü akşam saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak.
Survivor 2021'in ilk yarışmacısı belli oldu. Survivor 2021'de yarışacak ilk isim, 'Issız Adam' rolüyle tanınan ünlü oyuncu Cemal Hünal oldu.
Cemal Hünal ardından Öykü Çelik'in de Survivor 2021 sezonunda yarışacağı iddia edildi. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın fotoğrafını paylaşarak altına "Issız adam, ıssız ada" notuyla paylaşmıştı. Son olarak sosyal medyada Öykü Çelik Survivor 2021'in yeni sezonda ikinci yarışmacısı olacağı iddiaları ile konuşuluyor. Acun Ilıcalı ve Öykü Çelik iddialara yönelik bir açıklamada bulunmadı.
Survivor 2021 kadrosundan haberler gelmeye başladı. Ünlü oyuncular Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından Survivor'a gidecek bir diğer ismin de Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt'un olacağı iddia edildi.
'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında' Acun Ilıcalı'nın Okan Kurt'u Survivor'a davet ettiğini açıklandı. Okan Kurt'un kendisine gelen teklife ne yanıt vereceği ise henüz belli değil.