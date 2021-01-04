Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler kadrosu belli mi? Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılı için merakla beklenen Survivor 2021 kadrosu sonunda belli oldu. Acun Ilıcalı tarafından açıklanan kadro yarışmacıların hayranı tarafından merak ediliyor. Ünlüler takımında; Öykü Çelik, Cemal Hünal, Batuhan Karacakaya gibi isimler yer alırken Gönüllüler kadrosunda ise Hanzade, Aleyna, Sena, İlayda Şeker gibi isimler yer alıyor. İşte, Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler kadrosu belli mi? Survivor 2021 ne zaman başlıyor?