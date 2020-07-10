Hercai'nin oyuncusu Şener Şen'in kardeşi çıktı! Öğrenenler şaşkına döndü

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından biri olan Şener Şen'in babası gibi kardeşi de oyuncu çıktı. Dikkat çeken oyuncu kadrosu ile ekranların vazgeçilmez dizilerinden biri haline gelen Hercai'nin başarılı oyuncularından birinin Şener Şen'in kardeşi olduğunu görenler inanamadı. İşte Şener Şen'in kardeşi olan Hercai oyuncusu o ünlü isim ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...