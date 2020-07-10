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Hercai'nin oyuncusu Şener Şen'in kardeşi çıktı! Öğrenenler şaşkına döndü

Atv'nin fenomen dizisi Hercai, konusuyla dikkat çekerken oyuncu kadrosuyla da gönülleri fethetti. Genç yeteneklerin yanı sıra usta oyuncuları da kadrosunda barındıran Hercai'de Şener Şen'in kardeşinin Hercai'de rol aldığını öğrenenler çok şaşırdı. Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'in kardeşi Hercai'nin sevilen oyuncularından biri çıktı. İşte Şener Şen'in kardeşi olan Hercai oyuncusu o ünlü isim...

Giriş Tarihi: 10.07.2020 18:40 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 18:49
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Hercai'nin oyuncusu Şener Şen'in kardeşi çıktı! Öğrenenler şaşkına döndü

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından biri olan Şener Şen'in babası gibi kardeşi de oyuncu çıktı. Dikkat çeken oyuncu kadrosu ile ekranların vazgeçilmez dizilerinden biri haline gelen Hercai'nin başarılı oyuncularından birinin Şener Şen'in kardeşi olduğunu görenler inanamadı. İşte Şener Şen'in kardeşi olan Hercai oyuncusu o ünlü isim ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...

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Hercai'nin oyuncusu Şener Şen'in kardeşi çıktı! Öğrenenler şaşkına döndü

NESLİHAN ATAGÜL

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Hercai'nin oyuncusu Şener Şen'in kardeşi çıktı! Öğrenenler şaşkına döndü

NESLİHAN ATAGÜL VE KARDEŞİ İLKAY ATAGÜL

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Hercai'nin oyuncusu Şener Şen'in kardeşi çıktı! Öğrenenler şaşkına döndü

KIVANÇ TATLITUĞ

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Hercai'nin oyuncusu Şener Şen'in kardeşi çıktı! Öğrenenler şaşkına döndü

KIVANÇ TATLITUĞ'UN KIZ KARDEŞİ MELİSA TATLITUĞ