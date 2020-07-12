İşte elenen isim! Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Temmuz Survivor Sms oy sıralaması belli oldu mu?

Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de heyecan fırtınası devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti'nden canlı yayınla devam eden programda sayılı dakikalar içinde elenen ve hayallerine veda eden isim belli olacak. Cemal Can ilk finalist olurken, Barış, Yasin ve Berkan isimlerinden birisi elenecek. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Temmuz Survivor Sms oy sıralaması belli oldu mu?.Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 12.07.2020 23:06 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 00:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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