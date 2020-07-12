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Haberler Galeri İşte elenen isim! Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Temmuz Survivor Sms oy sıralaması belli oldu mu?

İşte elenen isim! Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Temmuz Survivor Sms oy sıralaması belli oldu mu?

Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de heyecan fırtınası devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti'nden canlı yayınla devam eden programda sayılı dakikalar içinde elenen ve hayallerine veda eden isim belli olacak. Cemal Can ilk finalist olurken, Barış, Yasin ve Berkan isimlerinden birisi elenecek. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Temmuz Survivor Sms oy sıralaması belli oldu mu?.Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 12.07.2020 23:06 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 00:29
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İşte elenen isim! Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Temmuz Survivor Sms oy sıralaması belli oldu mu?

Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Temmuz Survivor Sms oy sıralaması belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabı ve TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanan yarışma programda final öncesi bir isim daha veda edecek. İstanbul'a dönecek isimler arasında bulunmayacak isim dakikalar sonra açıklanacak. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Temmuz Survivor Sms oy sıralaması belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte elenen isim! Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Temmuz Survivor Sms oy sıralaması belli oldu mu?.
İşte elenen isim! Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Temmuz Survivor Sms oy sıralaması belli oldu mu?.

Ekranların en çok izlenen, en uzun soluklu fenomen yarışması Survivor'da sezonun sonuna gelindi. Dün akşam ekrana gelen canlı yayındaki son bölümde Survivor 2020'nin son parkur oyunu, son dokunulmazlık oyunu oynandı. Günün birincisi olan Cemal Can, Berkan'ı final oyununda yenerek dokunulmazlığı kazandı. Diğer üç isim, Barış, Berkan, Yasin ise bu akşam yapılacak canlı yayındaki konseyde devam mı tamam mı savaşı verecek.

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İşte elenen isim! Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Temmuz Survivor Sms oy sıralaması belli oldu mu?.
İşte elenen isim! Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Temmuz Survivor Sms oy sıralaması belli oldu mu?.

12 TEMMUZ PAZAR SURVİVOR 2020'DE KİM ELENECEK?

Şubat ayında son yılların en iyi başlangıcını yaparak sezon açılışı yapan Survivor 2020'de bu akşam adaya veda eden isim Berkan oldu.

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İşte elenen isim! Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Temmuz Survivor Sms oy sıralaması belli oldu mu?.
İşte elenen isim! Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Temmuz Survivor Sms oy sıralaması belli oldu mu?.

Geriye kalan isimler Barış, Berkan ve Yasin için bu akşam bir eleme yapılacak. Yüzleşme konseyi sonrasında canlı yayında bir oylama yapılacak. Şimdi gözler bu akşam yapılacak bu oylamada. Barış, Berkan, Yasin için izleyiciler SMS atarak yarışmada kalmasını istedikleri yarışmaya destek verecek. Oluşacak SMS sıralamasına göre ise yarışmaya veda eden isim belli olacak.

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İşte elenen isim! Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Temmuz Survivor Sms oy sıralaması belli oldu mu?.
İşte elenen isim! Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Temmuz Survivor Sms oy sıralaması belli oldu mu?.

TV8 ekranlarında heyecanla izlenecek 134. bölümde sonucun belli olması ile birlikte haberimizi güncelleyecek ve SMS sıralaması, Survivor'dan elenen isimi sizlerle buradan paylaşacağız.