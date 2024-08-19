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Haberler Galeri İşte Dilan Polat'a tahliye getiren MASAK raporu! Bütün yetki o isimlerde | Dilan Polat cezaevinden çıktı

İşte Dilan Polat'a tahliye getiren MASAK raporu! Bütün yetki o isimlerde | Dilan Polat cezaevinden çıktı

Kara para aklama, vergi kaçakçılığı, yasa dışı bahse aracılık gibi birçok suçlama ile tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında mahkeme flaş bir karara imza attı. Dilan Polat'ın hakkındaki suçlamalardan tahliyesine karar verilirken, davanın seyrini MASAK'ın 909 sayfalık raporunun değiştirdiği ortaya çıktı. Mahkemenin tahliye kararı verdiği Dilan Polat cezaevinden saat 17.00 sıralarında çıktı.

Giriş Tarihi: 19.08.2024 16:51 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 17:17
İşte Dilan Polat’a tahliye getiren MASAK raporu! Bütün yetki o isimlerde | Dilan Polat cezaevinden çıktı

Geçen ay Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanığın avukatları, dava kapsamında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunun ardından 19 Temmuz'da müvekkillerinin tutukluluğuna Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde itirazda bulunmuştu.

Aynı gün itirazı değerlendiren mahkeme, Engin Polat'ın da aralarında yer aldığı 4 sanık hakkındaki itirazı reddetmişti.

İşte Dilan Polat’a tahliye getiren MASAK raporu! Bütün yetki o isimlerde | Dilan Polat cezaevinden çıktı

Kasım ayından bu yana kara para akladıkları gerekçesiyle cezaevinde bulunan Dilan Polat'ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, Polat'ın tutuksuz yargılanmasına hükmetti.

İşte Dilan Polat’a tahliye getiren MASAK raporu! Bütün yetki o isimlerde | Dilan Polat cezaevinden çıktı

Polat'ın tahliyesiyle ilgili davanın seyrini değiştiren en önemli neden ise MASAK'ın hazırladığı 909 sayfalık rapor oldu.

İşte Dilan Polat’a tahliye getiren MASAK raporu! Bütün yetki o isimlerde | Dilan Polat cezaevinden çıktı

DİLAN POLAT'IN TAHLİYESİNDEKİ EN ÖNEMLİ DETAY: 909 SAYFALIK MASAK RAPORU
Buna göre raporda, Dilan Polat'a ait hesap hareketleri tek tek incelendi ve raporda; örgüt, kara para, yasa dışı bahisle diğer fenomenlere para transferinin olmadığı yer aldı.

İşte Dilan Polat’a tahliye getiren MASAK raporu! Bütün yetki o isimlerde | Dilan Polat cezaevinden çıktı

Yine raporda yer alan detaylara göre Dilan Polat hakkında soruşturmaya konu şirketlerde ortaklığının dışında bir yetkisinin olmadığı, bütün yetki ve karar alma işlemlerinin Engin Polat ve Sezgin Polat'ta olduğu aktarıldı.