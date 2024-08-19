19 Ağustos 2024, Pazartesi
İşte Dilan Polat'a tahliye getiren MASAK raporu! Bütün yetki o isimlerde | Dilan Polat cezaevinden çıktı
Kara para aklama, vergi kaçakçılığı, yasa dışı bahse aracılık gibi birçok suçlama ile tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında mahkeme flaş bir karara imza attı. Dilan Polat'ın hakkındaki suçlamalardan tahliyesine karar verilirken, davanın seyrini MASAK'ın 909 sayfalık raporunun değiştirdiği ortaya çıktı. Mahkemenin tahliye kararı verdiği Dilan Polat cezaevinden saat 17.00 sıralarında çıktı.
Giriş Tarihi: 19.08.2024 16:51 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 17:17