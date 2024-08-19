19 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Dilan Polat kararı sonrası "Kara Kutu Şule" yine ortaya çıktı! Tahliye haberine kutlama paylaşımı

Dilan Polat kararı sonrası "Kara Kutu Şule" yine ortaya çıktı! Tahliye haberine kutlama paylaşımı

1 Kasım 2023'te gözaltına alınan ve 5 Kasım 2023'te eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanan Dilan Polat hakkında tahliye kararı çıktı. Haber sonrası Dilan Polat'ın yakınlarından peş peşe paylaşımlar gelirken, akıllara bir süredir ortalıkta gözükmeyen Dilan Polat'ın en yakınındaki isimlerden Şule geldi. Dilan Polat'ın "kara kutusu" olarak bilinen Şule de tahliye kararı sonrası bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.08.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 15:46
Dilan Polat kararı sonrası Kara Kutu Şule yine ortaya çıktı! Tahliye haberine kutlama paylaşımı

Eşi Engin Polat ile birlikte 5 Kasım 2023 günü tutuklanan Dilan Polat hakkında bugün tahliye kararı verildi.


Dilan Polat'ın akrabaları tahliye haberleri sonrası peş peşe paylaşımlar yaparken akıllara kara kutu Şule geldi. Aylar boyunca adeta sırra kadem basan Şule, Dilan Polat'ın tahliyesi sonrası paylaşım yapmayı ihmal etmedi. İşte tahliye edilen Dilan Polat'ın kara kutusu Şule'nin o paylaşımı...

Dilan Polat kararı sonrası Kara Kutu Şule yine ortaya çıktı! Tahliye haberine kutlama paylaşımı

Instagram'da milyonların takip ettiği Dilan Polat "1 günde 750 bin lira harcıyorum", "Kahvemi altın tozuyla içiyorum" açıklamalarıyla Türk halkını şoke etmişti.

Dilan Polat kararı sonrası Kara Kutu Şule yine ortaya çıktı! Tahliye haberine kutlama paylaşımı

Dilan Polat'ın bu açıklamaları Türkiye gündemine oturmasıyla MASAK harekete geçmiş ve eşi Engin Polat ile 5 Kasım günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Dilan Polat kararı sonrası Kara Kutu Şule yine ortaya çıktı! Tahliye haberine kutlama paylaşımı

TAHLİYE KARARI VERİLDİ
Ancak Dilan Polat cezaevinde olmasına rağmen hem medya hem de magazin gündeminde sıkça adından söz ettirdi.

Dilan Polat kararı sonrası Kara Kutu Şule yine ortaya çıktı! Tahliye haberine kutlama paylaşımı

Son olarak 'Suç gelirlerinin aklanması' suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme, Polat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.