19 Ağustos 2024, Pazartesi
Dilan Polat kararı sonrası "Kara Kutu Şule" yine ortaya çıktı! Tahliye haberine kutlama paylaşımı
1 Kasım 2023'te gözaltına alınan ve 5 Kasım 2023'te eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanan Dilan Polat hakkında tahliye kararı çıktı. Haber sonrası Dilan Polat'ın yakınlarından peş peşe paylaşımlar gelirken, akıllara bir süredir ortalıkta gözükmeyen Dilan Polat'ın en yakınındaki isimlerden Şule geldi. Dilan Polat'ın "kara kutusu" olarak bilinen Şule de tahliye kararı sonrası bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.08.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 15:46