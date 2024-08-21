21 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri 1 haftada 10 kilo verdiren Hakan Ural'ın mucize diyeti! Sibel Can'ın ilk eşi olan 47'lik sunucu tek yöntemle yapmış: "Günde 7 bardak..."

1 haftada 10 kilo verdiren Hakan Ural'ın mucize diyeti! Sibel Can'ın ilk eşi olan 47'lik sunucu tek yöntemle yapmış: "Günde 7 bardak..."

Televizyon dünyasının sevilen ismi Hakan Ural, son günlerdeki fit ve dinamik görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Ural'ın bu etkileyici değişiminin arkasında, adeta mucizevi olarak nitelendirilen bir diyetin yattığı ortaya çıktı. İddiaya göre, Ural 15 gün gibi kısa bir sürede tam 22 kilo verdi. Peki, bu hızlı kilo kaybını sağlayan diyetin sırrı ne? Diyet listesinde hangi besinler yer alıyor ve bu diyet gerçekten sağlıklı mı? İşte Hakan Ural'ın gündeme oturan kilo verme sürecinin detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2024 07:46 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 07:46
1 haftada 10 kilo verdiren Hakan Ural’ın mucize diyeti! Sibel Can’ın ilk eşi olan 47’lik sunucu tek yöntemle yapmış: Günde 7 bardak...

Sabah ekranlarının tanınan yüzü Hakan Ural, son dönemdeki hızlı kilo kaybıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu şaşırtıcı değişim, Sabah yazarı Yüksel Aytuğ'un da gözünden kaçmadı ve Ural'ın 15 günde tam 22 kilo vermesini sağlayan "mucize diyet"i köşesine taşıdı. Aytuğ'un yazısında paylaştığı diyet listesi büyük ilgi uyandırdı. Ancak, Ural'ın bu etkileyici dönüşümünün ardında gerçekten bir mucize mi yatıyor, yoksa bu program tartışmalı yönleriyle de dikkat çekiyor mu? İşte, bu çok konuşulan diyetin perde arkası...

1 haftada 10 kilo verdiren Hakan Ural’ın mucize diyeti! Sibel Can’ın ilk eşi olan 47’lik sunucu tek yöntemle yapmış: Günde 7 bardak...

Hakan Ural'ın Mucize Diyetiyle 15 Günde 22 Kilo Verdi!

Sabah ekranlarının sevilen ismi Hakan Ural, son günlerdeki hızlı kilo kaybıyla magazin dünyasında gündeme oturdu. Kanal D'deki "Neler Oluyor Hayatta" programının yorumcusu olan Ural, izleyicilerinin gözünden kaçmayan bu değişimiyle merak konusu oldu.

1 haftada 10 kilo verdiren Hakan Ural’ın mucize diyeti! Sibel Can’ın ilk eşi olan 47’lik sunucu tek yöntemle yapmış: Günde 7 bardak...

Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, Hakan Ural'ın bu etkileyici dönüşümünü köşesine taşıdı ve Ural'ın sırrını ortaya çıkardı.

1 haftada 10 kilo verdiren Hakan Ural’ın mucize diyeti! Sibel Can’ın ilk eşi olan 47’lik sunucu tek yöntemle yapmış: Günde 7 bardak...

Diyetin Temel Prensipleri

Hakan Ural, kısa sürede ciddi kilo kaybı yaşamasını sağladığını belirttiği diyetin detaylarını partneri Nur Tuğba Namlı'nın ısrarı üzerine açıkladı. Diyetinin temel taşlarından biri, zayıflamaya kararlı olmak. Ural, "Bu kiloları karım için vereceğim" diyerek, motivasyonun önemini vurguladı.

1 haftada 10 kilo verdiren Hakan Ural’ın mucize diyeti! Sibel Can’ın ilk eşi olan 47’lik sunucu tek yöntemle yapmış: Günde 7 bardak...

Diyet Listesi ve Uygulama Şekli

Ural, güne bir bardak suya karıştırdığı bir çay kaşığı sirke ile başladığını, ardından İngiliz karbonatı ve limon eklediği suları tükettiğini belirtti. Gün boyunca sadece bir öğün yemek yediğini ve bu öğünün genellikle 15:00-16:00 saatleri arasında olduğunu söyledi. Öğününde avuç içi kadar et ya da balık ve bol salata bulunduğunu, salatayı etten önce tüketmeyi tercih ettiğini ekledi.