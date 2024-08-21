1 haftada 10 kilo verdiren Hakan Ural'ın mucize diyeti! Sibel Can'ın ilk eşi olan 47'lik sunucu tek yöntemle yapmış: "Günde 7 bardak..."

Diyet Listesi ve Uygulama Şekli

Ural, güne bir bardak suya karıştırdığı bir çay kaşığı sirke ile başladığını, ardından İngiliz karbonatı ve limon eklediği suları tükettiğini belirtti. Gün boyunca sadece bir öğün yemek yediğini ve bu öğünün genellikle 15:00-16:00 saatleri arasında olduğunu söyledi. Öğününde avuç içi kadar et ya da balık ve bol salata bulunduğunu, salatayı etten önce tüketmeyi tercih ettiğini ekledi.