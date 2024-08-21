21 Ağustos 2024, Çarşamba
1 haftada 10 kilo verdiren Hakan Ural'ın mucize diyeti! Sibel Can'ın ilk eşi olan 47'lik sunucu tek yöntemle yapmış: "Günde 7 bardak..."
Televizyon dünyasının sevilen ismi Hakan Ural, son günlerdeki fit ve dinamik görünümüyle dikkatleri üzerine çekti. Ural'ın bu etkileyici değişiminin arkasında, adeta mucizevi olarak nitelendirilen bir diyetin yattığı ortaya çıktı. İddiaya göre, Ural 15 gün gibi kısa bir sürede tam 22 kilo verdi. Peki, bu hızlı kilo kaybını sağlayan diyetin sırrı ne? Diyet listesinde hangi besinler yer alıyor ve bu diyet gerçekten sağlıklı mı? İşte Hakan Ural'ın gündeme oturan kilo verme sürecinin detayları...
Giriş Tarihi: 21.08.2024 07:46 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 07:46