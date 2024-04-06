İstanbul'u terk ettiler! Kim nereye gidiyor? Sosyetenin bayram tatili rotası...

Bayram tatili için önceden planlarını yapan İstanbul'un elit kesimi, dün itibarıyla havalimanlarına akın etmeye başladı. Çoğu kişi, geleneklerinden şaşmayarak genellikle yurt dışı rotalarını tercih ettiler. Kimi Küba veya Miami gibi kıtalararası destinasyonlara yönelirken, diğerleri Fransa, İngiltere ve İspanya gibi Avrupa ülkelerini seçti. Peki kim nereye gidiyor? İşte İstanbul'un elitlerinin bayram tatili rotaları...