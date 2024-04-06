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İstanbul'u terk ettiler! Kim nereye gidiyor? Sosyetenin bayram tatili rotası...

Bayram tatili için önceden planlarını yapan İstanbul'un elit kesimi, dün itibarıyla havalimanlarına akın etmeye başladı. Çoğu kişi, geleneklerinden şaşmayarak genellikle yurt dışı rotalarını tercih ettiler. Kimi Küba veya Miami gibi kıtalararası destinasyonlara yönelirken, diğerleri Fransa, İngiltere ve İspanya gibi Avrupa ülkelerini seçti. Peki kim nereye gidiyor? İşte İstanbul'un elitlerinin bayram tatili rotaları...

Giriş Tarihi: 06.04.2024 09:14
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İstanbul’u terk ettiler! Kim nereye gidiyor? Sosyetenin bayram tatili rotası...

İstanbul'un elitleri, bu yıl da geleneklerinden şaşmadılar ve genellikle rotalarını yurt dışına çevirdiler. Peki kim kiminle nereye gidiyor? İşte detaylar...

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İstanbul’u terk ettiler! Kim nereye gidiyor? Sosyetenin bayram tatili rotası...

İbrahim-Maya Portakal Bitargil (ARSUZ)
Bitargil çifti, kızları Defne Olivia ile birlikte bayram tatilini, İbrahim Bey'in memleketi Hatay'ın Arsuz ilçesinde geçirecek.

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İstanbul’u terk ettiler! Kim nereye gidiyor? Sosyetenin bayram tatili rotası...

Nuri-Dicle İpek Öztaşkın (BARSELONA)
Öztaşkın çifti, bayramı ailece geçirmek istedikleri için Barselona'da futbol kampında olan oğullarının yanına gitti.

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İstanbul’u terk ettiler! Kim nereye gidiyor? Sosyetenin bayram tatili rotası...

Erkan-Yelda Güral (KÜBA)
Güral çifti, bu bayram uzak bir rota seçti ve kuzenleri ile birlikte bayram tatilini Küba'da geçirecek.

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İstanbul’u terk ettiler! Kim nereye gidiyor? Sosyetenin bayram tatili rotası...

Etel Baler (G. AMERİKA- MİAMİ)
Leyleği sürekli havada gören Etel Baler'in bayram tatili programı, önce Güney Amerika, ardından da Miami...