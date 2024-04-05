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Haberler Galeri Fahriye Evcen'in kız kardeşi Demet'in güzelliğine bakın! Ablasının tıpatıp aynısı! Burak Özçivit'in baldızları...

Fahriye Evcen'in kız kardeşi Demet'in güzelliğine bakın! Ablasının tıpatıp aynısı! Burak Özçivit'in baldızları...

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren 2 çocuk annesi Fahriye Evcen, kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Şimdilerde yer aldığı reklam projeleriyle adından söz ettiren Evcen, kız kardeşiyle gündeme getirildi. Abla-kardeşin birbirlerine olan benzerliği herkesi hayrete düşürdü. İşte Fahriye Evcen'in güzeller güzeli kardeşi...

Giriş Tarihi: 05.04.2024 16:11 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 16:11
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Fahriye Evcen’in kız kardeşi Demet’in güzelliğine bakın! Ablasının tıpatıp aynısı! Burak Özçivit’in baldızları...

Ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, magazin gündeminden düşmüyor. Her yaptıkları olay olan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

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Fahriye Evcen’in kız kardeşi Demet’in güzelliğine bakın! Ablasının tıpatıp aynısı! Burak Özçivit’in baldızları...

2 çocuk annesi Fahriye Evcen bu sefer de kardeşleriyle gündem oldu.

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Fahriye Evcen’in kız kardeşi Demet’in güzelliğine bakın! Ablasının tıpatıp aynısı! Burak Özçivit’in baldızları...

Evcen'in Neşe, Ayşen ve Demet adında üç kız kardeşi bulunuyor. Özellikle Demet, ablasına olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

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Fahriye Evcen’in kız kardeşi Demet’in güzelliğine bakın! Ablasının tıpatıp aynısı! Burak Özçivit’in baldızları...

Fahriye Evcen'in kız kardeşi Demet Evcen'i görenler "Ablasının kopyası", "Güzellik ailede genetik" gibi yorumlarında bulundu.

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Fahriye Evcen’in kız kardeşi Demet’in güzelliğine bakın! Ablasının tıpatıp aynısı! Burak Özçivit’in baldızları...

İşte Fahriye Evcen başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...