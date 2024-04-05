05 Nisan 2024, Cuma
Fahriye Evcen'in kız kardeşi Demet'in güzelliğine bakın! Ablasının tıpatıp aynısı! Burak Özçivit'in baldızları...
Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren 2 çocuk annesi Fahriye Evcen, kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Şimdilerde yer aldığı reklam projeleriyle adından söz ettiren Evcen, kız kardeşiyle gündeme getirildi. Abla-kardeşin birbirlerine olan benzerliği herkesi hayrete düşürdü. İşte Fahriye Evcen'in güzeller güzeli kardeşi...
Giriş Tarihi: 05.04.2024 16:11 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 16:11
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