Fahriye Evcen'in kız kardeşi Demet'in güzelliğine bakın! Ablasının tıpatıp aynısı! Burak Özçivit'in baldızları...

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren 2 çocuk annesi Fahriye Evcen, kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Şimdilerde yer aldığı reklam projeleriyle adından söz ettiren Evcen, kız kardeşiyle gündeme getirildi. Abla-kardeşin birbirlerine olan benzerliği herkesi hayrete düşürdü. İşte Fahriye Evcen'in güzeller güzeli kardeşi...