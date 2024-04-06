HaberlerGaleriHababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'iydi! Yeşilçam'ın yakışıklısı Talip Güran'ın son haline bakın, nasıl değişmiş! Yeni mesleği herkesi şaşırttı...
Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'iydi! Yeşilçam'ın yakışıklısı Talip Güran'ın son haline bakın, nasıl değişmiş! Yeni mesleği herkesi şaşırttı...
"Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filmindeki unutulmaz karakterlerden biri olan kıvırcık saçlarıyla tanınan Ömer karakterini canlandıran oyuncu Talip Güran'ın son hali şoke etti. Ancak, oyunculuğu bırakıp, bambaşka bir hayat yaşayan Güran'ın yıllar sonra ortaya çıktı. Usta oyuncunun yeni mesleği ise görenleri şaşkına çeviriyor. İşte Talip Güran'ın son hali...
Giriş Tarihi: 06.04.2024 09:37Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 09:37