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Haberler Galeri Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'iydi! Yeşilçam'ın yakışıklısı Talip Güran'ın son haline bakın, nasıl değişmiş! Yeni mesleği herkesi şaşırttı...

Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'iydi! Yeşilçam'ın yakışıklısı Talip Güran'ın son haline bakın, nasıl değişmiş! Yeni mesleği herkesi şaşırttı...

"Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filmindeki unutulmaz karakterlerden biri olan kıvırcık saçlarıyla tanınan Ömer karakterini canlandıran oyuncu Talip Güran'ın son hali şoke etti. Ancak, oyunculuğu bırakıp, bambaşka bir hayat yaşayan Güran'ın yıllar sonra ortaya çıktı. Usta oyuncunun yeni mesleği ise görenleri şaşkına çeviriyor. İşte Talip Güran'ın son hali...

Giriş Tarihi: 06.04.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 09:37
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Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’iydi! Yeşilçam’ın yakışıklısı Talip Güran’ın son haline bakın, nasıl değişmiş! Yeni mesleği herkesi şaşırttı...

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından biri olan ve hala izlendiğinde ilk günkü seyir zevkini yaşatan Hababam Sınıfı, sinema tarihinde derin izler bıraktı. Bu efsane filmde yer alan Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit gibi usta oyuncularla birlikte sahne alan birçok isim, izleyicilerin hafızalarında özel bir yer edindi.

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Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’iydi! Yeşilçam’ın yakışıklısı Talip Güran’ın son haline bakın, nasıl değişmiş! Yeni mesleği herkesi şaşırttı...

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da Kıvırcık Ömer olarak tanınan Talip Güran ise son haliyle sık sık gündem oluyor.

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Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’iydi! Yeşilçam’ın yakışıklısı Talip Güran’ın son haline bakın, nasıl değişmiş! Yeni mesleği herkesi şaşırttı...

Hababam Sınıfı serisindeki başarısından sonra ekranlarda pek görünmeyen Güran, şu anda Bodrum'da hayatını sürdürüyor. Marangozluk mesleğine yönelen Güran, Gümüşlük Mahallesi Dereköy'de kendi marangoz atölyesini açarak renkli tahta sandalye üretimine başladı.

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Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’iydi! Yeşilçam’ın yakışıklısı Talip Güran’ın son haline bakın, nasıl değişmiş! Yeni mesleği herkesi şaşırttı...

Gündüzleri marangozluk işiyle uğraşan Güran, aynı bölgede bir restoran da işletiyor. Geceleri ise restoranında misafirlerini ağırlıyor.

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Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’iydi! Yeşilçam’ın yakışıklısı Talip Güran’ın son haline bakın, nasıl değişmiş! Yeni mesleği herkesi şaşırttı...

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmdir ve Münir Özkul ise son kez bulunmuştur. Yerli yapımın yönetmenliğini Kartal Tibet üstlendi, yapımcılığını ise Nahit Ataman ve Ertem Eğilmez yürütmüştür. Hababam sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin başrollerinde ise Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman gibi isimler yer almıştır. Film 1978 yılından seyirci karşısına çıktı.