HaberlerGaleriSinan Akçıl’ın büst şeklindeki doğum günü pastası sosyal medyanın diline düştü!
Sinan Akçıl’ın büst şeklindeki doğum günü pastası sosyal medyanın diline düştü!
Şarkıcı Sinan Akçıl 38'nci yaş gününü sevgilisi Burcu Kıratlı ve yakın dostlarıyla birlikte evde kutladı. Akçıl için hazırlanan büst şeklindeki doğum günü pastası ise sosyal medyanın diline düştü. Pastayı Sinan Akçıl dışında herkese benzeten sosyal medya kullanıcıları "Burcu hayalindeki Sinan'ı yaptırmış" gibi yorumlar yaptı.
Giriş Tarihi: 21.05.2020 10:29Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 10:31