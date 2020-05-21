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Haberler Galeri Sinan Akçıl’ın büst şeklindeki doğum günü pastası sosyal medyanın diline düştü!

Sinan Akçıl’ın büst şeklindeki doğum günü pastası sosyal medyanın diline düştü!

Şarkıcı Sinan Akçıl 38'nci yaş gününü sevgilisi Burcu Kıratlı ve yakın dostlarıyla birlikte evde kutladı. Akçıl için hazırlanan büst şeklindeki doğum günü pastası ise sosyal medyanın diline düştü. Pastayı Sinan Akçıl dışında herkese benzeten sosyal medya kullanıcıları "Burcu hayalindeki Sinan'ı yaptırmış" gibi yorumlar yaptı.

Giriş Tarihi: 21.05.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 10:31
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Sinan Akçıl’ın büst şeklindeki doğum günü pastası sosyal medyanın diline düştü!

Sinan Akçıl dün 38 yaşına girdi. Boşandıktan sonra barıştığı ve birlikte yaşadığı Burcu Kıratlı Instagram'dan yaptığı romantik paylaşımla şarkıcının doğum gününü kutladı.

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Sinan Akçıl’ın büst şeklindeki doğum günü pastası sosyal medyanın diline düştü!

Burcu Kıratlı "Söylenebilecek en güzel sözlerin gerçeğini yaşıyoruz biz. Çok şanslıyız ve bu yüzden bir şey söylemeye, yazmaya gerek yok. Ruh eşim. İyi ki doğdun. İlhamın, müziğin ve ben hep seninleyiz" yazdı.

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Sinan Akçıl’ın büst şeklindeki doğum günü pastası sosyal medyanın diline düştü!

Doğum günü kutlamasında yakın dostları Selin İmer ve Mustafa Ceceli'nin de yalnız bırakmadığı Sinan Akçıl'ın doğum günü pastası sosyal medyada olay oldu.

Takipçileri büst şeklindeki pastayı Barış Arduç'a benzetti. İşte gelen yorumlardan bazıları:

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Sinan Akçıl’ın büst şeklindeki doğum günü pastası sosyal medyanın diline düştü!

* Pasta kim bilmiyorum ama kesinlikle Sinan Akçıl değil
* Bu galiba Burcu'nun hayalindeki Sinan
* Pasta Keremcem ile Barış Arduç arasında gidip geliyor
* Sizce de Sinan hariç, herkese benzememiş mi?

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Sinan Akçıl’ın büst şeklindeki doğum günü pastası sosyal medyanın diline düştü!

Salgın sonrası eski karı-kocanın ikinci kez evleneceği söyleniyor.