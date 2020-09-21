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Haberler Galeri İstanbul’u terk eden Aslıhan Gürbüz yaşadığı üzüntüyü anlattı

İstanbul’u terk eden Aslıhan Gürbüz yaşadığı üzüntüyü anlattı

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, İstanbul'u terk ederek Ege'de yaşamaya başlamıştı. Kendisinde doğal yaşamda hayat kuran Gürbüz, geçtiğimiz günlerde yaşadığı üzüntüyü takipçileriyle paylaştı. Ayvalık'ın Küçükköy mahallesinde çıkan orman yanından sonra bölgedeki bir çam ağacı ile verdiği pozu paylaşan Gürbüz, duygusal bir not yazdı.

Giriş Tarihi: 21.09.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 13:42
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İstanbul’u terk eden Aslıhan Gürbüz yaşadığı üzüntüyü anlattı

Doğaya olan düşkünlüğüyle de bilinen oyuncu Aslıhan Gürbüz, bir süre önce İstanbul'dan ayrılarak Ege'de yaşamını sürdürmeye başlamıştı.

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İstanbul’u terk eden Aslıhan Gürbüz yaşadığı üzüntüyü anlattı

Gittiği yerleri sosyal medya hesabından paylaşan Gürbüz, önceki gün Balıkkesir'in Ayvalık ilçesinde Küçükköy mahallesinde çıkan orman yangınıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

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İstanbul’u terk eden Aslıhan Gürbüz yaşadığı üzüntüyü anlattı

"O AĞAÇ YANDI"

37 yaşındaki oyuncu, daha önce bölgedeki bir çam ağacıyla çekilen karesini yayınlayarak altına şu notu düştü; "24 saat önce, ihtişamına hayran kalıp üzerinde poz verdiğim bu ağaç dün gece yandı. 'Rant' diyen var, 'elektrik telleri' diyen var. Matematiğim ve komplo teorilerim yetersiz kalıyor. Ben daha başka bir yerindeyim bu felaketin."

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İstanbul’u terk eden Aslıhan Gürbüz yaşadığı üzüntüyü anlattı

"BU ÜLKENİN TABİATI BENİM İÇİN KUTSAL"

"Dünyada hiçbir ülkeye nasip olamayacak güzellikler bize bahşedildiği için önce şanslı, sonra sorumlu hissediyorum kendimi. Bu sebeple sürekli çerden çöpten bahsediyorum, bu sebeple sürekli birçoklarının fark etmeden önünden geçtiği o güzellikleri gösterip dilim döndüğünce anlatıyorum. Ben ülkemi, doğayı çok seviyorum ve bu ülkenin her bir köşesinin tabiatı benim için çok kutsal."

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İstanbul’u terk eden Aslıhan Gürbüz yaşadığı üzüntüyü anlattı

Öte yandan Aslıhan Gürbüz, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce İstanbul'u terk ederek, Ege'ye yerleşmişti.