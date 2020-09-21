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İstanbul’u terk eden Aslıhan Gürbüz yaşadığı üzüntüyü anlattı
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, İstanbul'u terk ederek Ege'de yaşamaya başlamıştı. Kendisinde doğal yaşamda hayat kuran Gürbüz, geçtiğimiz günlerde yaşadığı üzüntüyü takipçileriyle paylaştı. Ayvalık'ın Küçükköy mahallesinde çıkan orman yanından sonra bölgedeki bir çam ağacı ile verdiği pozu paylaşan Gürbüz, duygusal bir not yazdı.
Giriş Tarihi: 21.09.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 13:42
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