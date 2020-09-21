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Şans Kapıyı Çalınca’da büyük heyecan! Kıyasıya mücadele yaşanacak
Atv'nin sevilen yarışma programı Şans Kapıyı Çalınca 8'nci bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Emre Altuğ'un sunumu ve yeni formatıyla ekranlara gelen Şans Kapıyı Çalınca'nın yeni bölümünde büyük çekişme ve heyecan yaşanacak. Emre Altuğ'un renkli sunumuyla ve kuliste ise Berna Keklikler'in sempatik tavırları izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak olan Şans Kapıyı Çalınca'da oyunların puan değeri arttıkça ve finale yaklaştıkça yarışmanın da heyecanı katlanarak artacak.
Giriş Tarihi: 21.09.2020 12:35Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 12:38