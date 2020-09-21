Şans Kapıyı Çalınca’da büyük heyecan! Kıyasıya mücadele yaşanacak

Şans Kapıyı Çalınca' da iki aile, ucunda 50 Bin TL'lik büyük ödül olan final oyununu oynamak için sürpriz oyunlarda kıyasıya mücadele edecek. Sürpriz oyunların puan değeri arttıkça ve finale yaklaştıkça yarışmanın da heyecanı katlanarak artacak.