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Şans Kapıyı Çalınca’da büyük heyecan! Kıyasıya mücadele yaşanacak

Atv'nin sevilen yarışma programı Şans Kapıyı Çalınca 8'nci bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Emre Altuğ'un sunumu ve yeni formatıyla ekranlara gelen Şans Kapıyı Çalınca'nın yeni bölümünde büyük çekişme ve heyecan yaşanacak. Emre Altuğ'un renkli sunumuyla ve kuliste ise Berna Keklikler'in sempatik tavırları izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak olan Şans Kapıyı Çalınca'da oyunların puan değeri arttıkça ve finale yaklaştıkça yarışmanın da heyecanı katlanarak artacak.

Giriş Tarihi: 21.09.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 12:38
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Şans Kapıyı Çalınca’da büyük heyecan! Kıyasıya mücadele yaşanacak

Emre Altuğ'un sunumu ile Şans Kapıyı Çalınca, yarın akşam sekizinci bölümüyle atv'de!

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Şans Kapıyı Çalınca’da büyük heyecan! Kıyasıya mücadele yaşanacak

Şans Kapıyı Çalınca' da iki aile, ucunda 50 Bin TL'lik büyük ödül olan final oyununu oynamak için sürpriz oyunlarda kıyasıya mücadele edecek. Sürpriz oyunların puan değeri arttıkça ve finale yaklaştıkça yarışmanın da heyecanı katlanarak artacak.

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Şans Kapıyı Çalınca’da büyük heyecan! Kıyasıya mücadele yaşanacak

Büyük ödülü kazanmak için yapılması gereken tek şey eve getirilen oyuna iyi çalışmak. Sonrasında bu oyunu stüdyoda ve ekran başındaki milyonların önünde başarıyla tamamlamak. Bu hafta Erdoğan ve Yüksekkaya ailesi büyük ödül için yarışacak!

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Şans Kapıyı Çalınca’da büyük heyecan! Kıyasıya mücadele yaşanacak

Emre Altuğ'un sunumuyla "Şans Kapıyı Çalınca" 22 Eylül Salı akşamı saat 20.00'de atv'de!

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Şans Kapıyı Çalınca’da büyük heyecan! Kıyasıya mücadele yaşanacak