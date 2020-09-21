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Emre Aşık’tan eski eşi Yağmur Aşık’a bir dava daha! Tehdide sessiz kalmadı

Emre Aşık olaylı şekilde ayrıldığı ve boşanma aşamasında olduğu Yağmur Aşık'a bir dava daha açtı. Çocuklarının velayeti için defalarca karşı karşıya gelen eski eşler arasında şimdi de tehdit davası açıldı. Yağmur Aşık'ın çalıştığı iş yerini bastığını ve kendisini tehdit ettiğini iddia eden Emre Aşık'ın şikayeti üzerine hapis istemiyle dava açıldı.

Giriş Tarihi: 21.09.2020 14:01 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 14:04
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Emre Aşık’tan eski eşi Yağmur Aşık’a bir dava daha! Tehdide sessiz kalmadı

Boşanma davası açtığı gün Yağmur Aşık'ın çalıştığı oteli bastığını ileri süren Emre Aşık, "Emre'nin 'e'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek kendisini tehdit eden Yağmur Aşık'ı savcılığa ihbar etti.

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Emre Aşık’tan eski eşi Yağmur Aşık’a bir dava daha! Tehdide sessiz kalmadı

Aşık'ın oteli bastığı sırada kendisine engel olmak isteyen otel müdürü Gökhan Ersöz'ü de 'Emre'yi bana karşı doldurduğunu, senin de nasıl bir yavşak olduğunu çok iyi biliyorum, bundan sonra yanında değil karşındayım' diyerek tehdit ettiğini belirtti.

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Emre Aşık’tan eski eşi Yağmur Aşık’a bir dava daha! Tehdide sessiz kalmadı

ŞİKAYET EDEREK KORUMA TALEP ETTİ

Aşık söz konusu tehdit sonrası İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak koruma talep ett. Mahkeme, Aşık'ın talebi sonrası Yağmur Aşık'ın 3 ay süreyle tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

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Emre Aşık’tan eski eşi Yağmur Aşık’a bir dava daha! Tehdide sessiz kalmadı

8 YIL HAPSİ İSTENDİ

Emre Aşık ve müdürü Gökhan Ersöz'ün ihbarı üzerine başlatılan soruşturma ise tamamlandı. Savcılık, Yağmur Aşık hakkında hakaret ve tehdit suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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Emre Aşık’tan eski eşi Yağmur Aşık’a bir dava daha! Tehdide sessiz kalmadı

İddianamede, Aşık'ın boşanma aşamasındaki eşi Emre Aşık'ın iş yerine gelerek hakaret ve tehditler savurduğu anlatıldı.