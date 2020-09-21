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Emre Aşık’tan eski eşi Yağmur Aşık’a bir dava daha! Tehdide sessiz kalmadı
Emre Aşık olaylı şekilde ayrıldığı ve boşanma aşamasında olduğu Yağmur Aşık'a bir dava daha açtı. Çocuklarının velayeti için defalarca karşı karşıya gelen eski eşler arasında şimdi de tehdit davası açıldı. Yağmur Aşık'ın çalıştığı iş yerini bastığını ve kendisini tehdit ettiğini iddia eden Emre Aşık'ın şikayeti üzerine hapis istemiyle dava açıldı.
Giriş Tarihi: 21.09.2020 14:01Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 14:04