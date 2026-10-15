İstanbul’daki sağanak ünlüleri de etkiledi! Aylin Coşkun’un evinde su baskını

İstanbul'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Aylin Coşkun'un evini su basarken, çok sayıda ünlü isim yaşadıkları mağduriyeti sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, kent genelinde su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Cadde ve sokakların suyla kaplandığı kentte çok sayıda kişi evlerinde ve iş yerlerinde mahsur kaldı.

"EVİMİ SU BASTI" Sağanak yağıştan etkilenen isimlerden biri de şarkıcı Aylin Coşkun oldu. Evinin su bastığını belirten Coşkun, yaşadığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Peş peşe paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı, merdivenlerin arasından fışkıran suları da takipçileriyle paylaşarak evinde yaşanan su baskınının boyutunu gözler önüne serdi.

MURAT BOZ VE DEMET ÖZDEMİR BOTLA TAHLİYE EDİLDİ Sarıyer Maslak-Ayazağa'da bulunan bir stüdyonun çevresi de sular altında kaldı. Stüdyoyu su basarken bölgede elektrikler kesildi. Çekim için bölgede bulunan şarkıcı Murat Boz, yüzlerce çalışanla birlikte mahsur kaldıklarını duyurdu.

Mahsur kalanlar arasında oyuncu Demet Özdemir de yer aldı. Özdemir ve beraberindekiler, botla stüdyodan alınarak tahliye edildi. Murat Boz, sosyal medya hesabından "Tahliye ediliyoruz" notuyla bir görüntü paylaştı.