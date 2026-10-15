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İstanbul’daki sağanak ünlüleri de etkiledi! Aylin Coşkun’un evinde su baskını

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Aylin Coşkun'un evini su basarken, çok sayıda ünlü isim yaşadıkları mağduriyeti sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İstanbul’daki sağanak ünlüleri de etkiledi! Aylin Coşkun’un evinde su baskını 1

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, kent genelinde su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Cadde ve sokakların suyla kaplandığı kentte çok sayıda kişi evlerinde ve iş yerlerinde mahsur kaldı.

İstanbul’daki sağanak ünlüleri de etkiledi! Aylin Coşkun’un evinde su baskını 2

"EVİMİ SU BASTI"

Sağanak yağıştan etkilenen isimlerden biri de şarkıcı Aylin Coşkun oldu. Evinin su bastığını belirten Coşkun, yaşadığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Peş peşe paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı, merdivenlerin arasından fışkıran suları da takipçileriyle paylaşarak evinde yaşanan su baskınının boyutunu gözler önüne serdi.

İstanbul’daki sağanak ünlüleri de etkiledi! Aylin Coşkun’un evinde su baskını 3

MURAT BOZ VE DEMET ÖZDEMİR BOTLA TAHLİYE EDİLDİ

Sarıyer Maslak-Ayazağa'da bulunan bir stüdyonun çevresi de sular altında kaldı. Stüdyoyu su basarken bölgede elektrikler kesildi. Çekim için bölgede bulunan şarkıcı Murat Boz, yüzlerce çalışanla birlikte mahsur kaldıklarını duyurdu.

İstanbul’daki sağanak ünlüleri de etkiledi! Aylin Coşkun’un evinde su baskını 4

Mahsur kalanlar arasında oyuncu Demet Özdemir de yer aldı. Özdemir ve beraberindekiler, botla stüdyodan alınarak tahliye edildi.

Murat Boz, sosyal medya hesabından "Tahliye ediliyoruz" notuyla bir görüntü paylaştı.

İstanbul’daki sağanak ünlüleri de etkiledi! Aylin Coşkun’un evinde su baskını 5

NAZAN ÖNCEL DE ARDIM İSTEDİ

Sağanak yağış nedeniyle mahsur kalan isimlerden biri de şarkıcı Nazan Öncel oldu. Öncel, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşananlara dikkat çekerek yardım çağrısında bulundu.

"AİLELER PANİK HALİNDE"

Öncel, yaptığı açıklamada yüzlerce kişinin mahsur kaldığını belirterek yakınlardaki bir okulda da çocukların bulunduğunu söyledi.

İstanbul’daki sağanak ünlüleri de etkiledi! Aylin Coşkun’un evinde su baskını 6

ÖZGE ULUSOY

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın yol açtığı su baskınları, ünlü isimlerin de sosyal medya paylaşımlarına yansıdı.

Model ve sunucu Özge Ulusoy, suyun taştığı anları kaydederek sosyal medya hesabından yayımladı. Ulusoy, görüntülere şaşkınlığını yansıtan bir emojiyle eşlik etti.

İstanbul’daki sağanak ünlüleri de etkiledi! Aylin Coşkun’un evinde su baskını 7

AVATAR ATAKAN

Eski Survivor yarışmacısı Avatar Atakan da Zekeriyaköy'de suyla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlanan araçların görüntülerini paylaştı. Atakan, yaşananları esprili bir dille yorumlayarak paylaşımına "Off-Road Zekeriyaköy Cup" notunu ekledi.

İstanbul’daki sağanak ünlüleri de etkiledi! Aylin Coşkun’un evinde su baskını 8

AYAKKABISINDAKİ SUYU BOŞALTTI

Oyuncu Nur Fettahoğlu da sağanağın ardından suyla dolan yollardan görüntüler paylaşarak yaşananları gözler önüne serdi. Fettahoğlu, sonraki paylaşımında ise ayakkabısının içine dolan suyu boşalttığı anları takipçilerine gösterdi.

İstanbul’daki sağanak ünlüleri de etkiledi! Aylin Coşkun’un evinde su baskını 9

ALİŞAN'DAN TEŞEKKÜR

Şarkıcı Alişan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul İtfaiyesi ekiplerine teşekkür etti. Alişan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Allah razı olsun İstanbul İtfaiyesi'nden. Üsküdar İtfaiye İstasyonu'nun 3 kıymetli çalışanı, 3 saattir belimize kadar su basan bodrum katının tüm suyunu boşalttılar. Var olsunlar. Buradan ihtiyaç olan yerlere yardıma devam ediyorlar. Sabaha kadar görevdeler."

İstanbul’daki sağanak ünlüleri de etkiledi! Aylin Coşkun’un evinde su baskını 10

BERFU YENENLER

Berfu Yenenler de İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından evinin önünde oluşan su baskınını sosyal medya hesabından paylaştı.

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