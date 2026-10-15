Anjelik Calvin, daha önce katıldığı bir programda annesi Ahu Tuğba'dan kalan mirasa ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Annesinin kendisine hem maddi hem de manevi açıdan önemli bir miras bıraktığını dile getiren Calvin, aileye ait gayrimenkullerin ve çeşitli gelir kaynaklarının bulunduğunu söylemişti. Vasiyetin içeriğini ise açıklamayıp sürpriz olarak sakladığını belirtmişti.

Annesinin mirası hakkında konuşan Calvin, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Okkalı bir miras bıraktı diyebilirim. Emlakları var, bir yığın geliri var. Hiç çalışmasam da olur. Bir vasiyeti var, onu sürpriz olarak saklıyorum. Anıları kaldı diyelim. Dünyanın en büyük mirası, bana Allah'ı tanıtan, Kur'an-ı Kerim'i öğreten bir annenin çocuğu olmak."