Annesinin mirası için harekete geçmişti! Anjelik Calvin görevine dönüyor
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesinden kalan sinema mirası ve telif haklarıyla ilgili hukuki süreci takip ederken ara verdiği özel harekât polisliği mesleğine dönmek için gerekli başvuruları tamamladığını açıkladı.
Türk sinemasının tanınan oyuncularından Ahu Tuğba, 2024 yılında 69 yaşındayken ABD'nin Florida eyaletinde, kızı Anjelik Calvin'in evinde yaşamını yitirmişti. Annesinin ölümünün ardından zor bir dönem geçiren Calvin, bir süre sonra Türkiye'ye gelmişti.
Annesinden kalan sinema mirasını korumak isteyen Anjelik Calvin, Ahu Tuğba'nın telif haklarıyla ilgili hukuki süreçleri takip etmek üzere hukukçularla görüştüğünü açıklamıştı.
MESLEĞİNE GERİ DÖNÜYOR
ABD'de özel harekât polisi olarak görev yapan Anjelik Calvin, annesinin vefatının ardından mesleğine ara vermişti. Calvin, şimdi ise Florida'daki görevine yeniden dönmek için harekete geçti. Başvuru sürecini tamamladığını belirten Anjelik Calvin, polislik mesleğine geri döneceğini duyurdu.
"OKKALI BİR MİRAS BIRAKTI" DEMİŞTİ
Anjelik Calvin, daha önce katıldığı bir programda annesi Ahu Tuğba'dan kalan mirasa ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Annesinin kendisine hem maddi hem de manevi açıdan önemli bir miras bıraktığını dile getiren Calvin, aileye ait gayrimenkullerin ve çeşitli gelir kaynaklarının bulunduğunu söylemişti. Vasiyetin içeriğini ise açıklamayıp sürpriz olarak sakladığını belirtmişti.
Annesinin mirası hakkında konuşan Calvin, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Okkalı bir miras bıraktı diyebilirim. Emlakları var, bir yığın geliri var. Hiç çalışmasam da olur. Bir vasiyeti var, onu sürpriz olarak saklıyorum. Anıları kaldı diyelim. Dünyanın en büyük mirası, bana Allah'ı tanıtan, Kur'an-ı Kerim'i öğreten bir annenin çocuğu olmak."