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Annesinin mirası için harekete geçmişti! Anjelik Calvin görevine dönüyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesinden kalan sinema mirası ve telif haklarıyla ilgili hukuki süreci takip ederken ara verdiği özel harekât polisliği mesleğine dönmek için gerekli başvuruları tamamladığını açıkladı.

Annesinin mirası için harekete geçmişti! Anjelik Calvin görevine dönüyor 1

Türk sinemasının tanınan oyuncularından Ahu Tuğba, 2024 yılında 69 yaşındayken ABD'nin Florida eyaletinde, kızı Anjelik Calvin'in evinde yaşamını yitirmişti. Annesinin ölümünün ardından zor bir dönem geçiren Calvin, bir süre sonra Türkiye'ye gelmişti.

Annesinin mirası için harekete geçmişti! Anjelik Calvin görevine dönüyor 2

Annesinden kalan sinema mirasını korumak isteyen Anjelik Calvin, Ahu Tuğba'nın telif haklarıyla ilgili hukuki süreçleri takip etmek üzere hukukçularla görüştüğünü açıklamıştı.

Annesinin mirası için harekete geçmişti! Anjelik Calvin görevine dönüyor 3

MESLEĞİNE GERİ DÖNÜYOR
ABD'de özel harekât polisi olarak görev yapan Anjelik Calvin, annesinin vefatının ardından mesleğine ara vermişti. Calvin, şimdi ise Florida'daki görevine yeniden dönmek için harekete geçti. Başvuru sürecini tamamladığını belirten Anjelik Calvin, polislik mesleğine geri döneceğini duyurdu.

Annesinin mirası için harekete geçmişti! Anjelik Calvin görevine dönüyor 4

"OKKALI BİR MİRAS BIRAKTI" DEMİŞTİ

Anjelik Calvin, daha önce katıldığı bir programda annesi Ahu Tuğba'dan kalan mirasa ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Annesinin kendisine hem maddi hem de manevi açıdan önemli bir miras bıraktığını dile getiren Calvin, aileye ait gayrimenkullerin ve çeşitli gelir kaynaklarının bulunduğunu söylemişti. Vasiyetin içeriğini ise açıklamayıp sürpriz olarak sakladığını belirtmişti.

Annesinin mirası için harekete geçmişti! Anjelik Calvin görevine dönüyor 5

Annesinin mirası hakkında konuşan Calvin, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Okkalı bir miras bıraktı diyebilirim. Emlakları var, bir yığın geliri var. Hiç çalışmasam da olur. Bir vasiyeti var, onu sürpriz olarak saklıyorum. Anıları kaldı diyelim. Dünyanın en büyük mirası, bana Allah'ı tanıtan, Kur'an-ı Kerim'i öğreten bir annenin çocuğu olmak."

Annesinin mirası için harekete geçmişti! Anjelik Calvin görevine dönüyor 6

AHU TUĞBA'NIN GERÇEK ADI CANAN TUĞBA ÇETİN'Dİ

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve yaşam öyküsüyle de merak uyandıran Ahu Tuğba, sinema dünyasında gerçek adı yerine sahne adını kullanmayı tercih etti. 18 Temmuz 1959'da İstanbul'da dünyaya gelen sanatçının nüfusa kayıtlı adı Canan Tuğba Çetin'di.

Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak büyüyen Tuğba, eğitim hayatına Maçka İlkokulu'nda başladı. Ardından Atatürk Kız Ortaokulu'nda öğrenim gördü.

Annesinin mirası için harekete geçmişti! Anjelik Calvin görevine dönüyor 7

METİN ERKSAN'IN KEŞFİYLE YEŞİLÇAM'A ADIM ATTI

Gençlik yıllarında Beyoğlu'nda bulunduğu sırada dikkatleri üzerine çeken Ahu Tuğba'nın hayatı, yönetmen Metin Erksan'ın kendisini fark etmesiyle değişti. Erksan'dan gelen teklifi kabul eden genç oyuncu, kısa süre içerisinde Yeşilçam'ın öne çıkan kadın yıldızları arasına girmeyi başardı.

Annesinin mirası için harekete geçmişti! Anjelik Calvin görevine dönüyor 8

EĞİTİMİNİ YARIDA BIRAKIP OYUNCULUĞA YÖNELDİ

Lise eğitimini İstanbul Robert Amerikan Lisesi'nde sürdüren Ahu Tuğba, daha sonra Kanada'daki Concordia Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı eğitimi almaya başladı. Ancak sinemaya duyduğu ilgi ağır basınca üniversite eğitimini tamamlamadan Türkiye'ye döndü ve oyunculuk kariyerine odaklandı.

Annesinin mirası için harekete geçmişti! Anjelik Calvin görevine dönüyor 9

TİMMY ALEJTANİJ İLE EVLİLİĞİNDEN BİR KIZI OLDU

Ahu Tuğba, 1991 yılında Barbados Adası'nda tanıştığı Arnavut asıllı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij ile evlendi. Bu evlilikten Ahu Anjelik adını verdikleri bir kızı dünyaya geldi. Anjelik Calvin, sanatçının tek çocuğu olarak biliniyor.

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