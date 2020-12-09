İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden Kuruluş Osman’a iki ödül birden

Yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman', bu yıl da ödülleri toplamaya devam ediyor. Son bir ayda dört farklı ödüle layık görülen Kuruluş Osman, yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada elde ettiği başarıyı, aldığı ödüllerle taçlandırdı.