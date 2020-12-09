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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden Kuruluş Osman’a iki ödül birden İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden Kuruluş Osman’a iki ödül birden
Atv ekranlarında yayınlanan ikinci sezonuyla reytingleri altüst etmeye devam eden Kuruluş Osman, bu yıl da ödülleri toplamaya devam ediyor. Uluslararası alan da pek çok ödül alan Kuruluş Osman, şimdi de İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden Kuruluş Osman'a iki ödül birden aldı.
Giriş Tarihi: 09.12.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 11:01
Yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman', bu yıl da ödülleri toplamaya devam ediyor. Son bir ayda dört farklı ödüle layık görülen Kuruluş Osman, yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada elde ettiği başarıyı, aldığı ödüllerle taçlandırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR 2 ÖDÜL BİRDEN GELDİ
Bu yıl altıncısı düzenlenen, İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından iki aşamalı olarak kullanılan toplam 135 bin oy sonucunda dağıtılan "Altın 61 Ödülleri"nde "Yılın En İyi Erkek TV Yıldızı" kategorisinde ödülün sahibi Burak Özçivit olurken, "Yılın En İyi Senaristi" kategorisinde ise ödül başarılı yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ'a verildi.
Uluslararası Venedik TV Ödülleri'nde En İyi Dizi seçilerek Altın Heykel kazanan ve büyük sükse yapan 'Kuruluş Osman', Altın Palmiye Ödülleri'nde ise "Yılın TV Dizisi: Kuruluş Osman" ve "Yılın Yapımcısı: Mehmet Bozdağ" ödüllerinin sahibi olmuştu.
Radyo ve Televizyon Gazeteciler Derneği tarafından verilen Medya Oscarları'nda "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülü Burak Özçivit'e giderken, 'Kuruluş Osman' son olarak da İstanbul Üniversitesi Proje Kulübü tarafından ödüle değer bulundu.