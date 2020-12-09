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İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden Kuruluş Osman’a iki ödül birden

Atv ekranlarında yayınlanan ikinci sezonuyla reytingleri altüst etmeye devam eden Kuruluş Osman, bu yıl da ödülleri toplamaya devam ediyor. Uluslararası alan da pek çok ödül alan Kuruluş Osman, şimdi de İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden Kuruluş Osman'a iki ödül birden aldı.

Giriş Tarihi: 09.12.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 11:01
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İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden Kuruluş Osman’a iki ödül birden

Yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman', bu yıl da ödülleri toplamaya devam ediyor. Son bir ayda dört farklı ödüle layık görülen Kuruluş Osman, yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada elde ettiği başarıyı, aldığı ödüllerle taçlandırdı.

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İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden Kuruluş Osman’a iki ödül birden

2 ÖDÜL BİRDEN GELDİ

Bu yıl altıncısı düzenlenen, İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından iki aşamalı olarak kullanılan toplam 135 bin oy sonucunda dağıtılan "Altın 61 Ödülleri"nde "Yılın En İyi Erkek TV Yıldızı" kategorisinde ödülün sahibi Burak Özçivit olurken, "Yılın En İyi Senaristi" kategorisinde ise ödül başarılı yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ'a verildi.

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İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden Kuruluş Osman’a iki ödül birden

Uluslararası Venedik TV Ödülleri'nde En İyi Dizi seçilerek Altın Heykel kazanan ve büyük sükse yapan 'Kuruluş Osman', Altın Palmiye Ödülleri'nde ise "Yılın TV Dizisi: Kuruluş Osman" ve "Yılın Yapımcısı: Mehmet Bozdağ" ödüllerinin sahibi olmuştu.

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İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden Kuruluş Osman’a iki ödül birden

Radyo ve Televizyon Gazeteciler Derneği tarafından verilen Medya Oscarları'nda "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülü Burak Özçivit'e giderken, 'Kuruluş Osman' son olarak da İstanbul Üniversitesi Proje Kulübü tarafından ödüle değer bulundu.

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İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden Kuruluş Osman’a iki ödül birden

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', her çarşamba atv'de...

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