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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha Kerem ve Müjgan’ı kurtarabilecek mi? Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha Kerem ve Müjgan’ı kurtarabilecek mi?
Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen yeni bölümünde, suya kapılan Müjgan, Züleyha'yı hayatının en zor anlarının içine çekecektir. Bir tarafta Kerem Ali bir tarafta Müjgan akıntı ile mücadele ederken o sırada bilmedikleri şey ise, onları izleyen bir çift göz olduğu olacaktır. Demir, Züleyha'ya 'İstediğini yapmakta serbestsin' demesine rağmen Züleyha'yı çok sevmeye devam etmektedir. Saniye'nin attığı her adımda Sevda'nın karşısına dikilmesi ise konakta ortamı gerecektir. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 09.12.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 12:11 ZÜLEYHA, KEREM ALİ VE MÜJGAN'I KURTARABİLECEK Mİ?
Züleyha'ya evladını bir kez görebilmek için yalvaran ve Kerem Ali ile buluşan Müjgan gitme vakti gelince, sözünden döner! Kucağında bebek ile kaçarken, suya kapılan Müjgan, Züleyha'yı hayatının en zor anlarının içine çekecektir! Kerem Ali bir tarafta, Müjgan bir tarafta akıntı ile mücadele ederken, Züleyha yaptığı iyiliğe bin pişman, iki hayatın kaderi ellerinde ne yapacağını şaşırır!
GALERİ DEVAM EDİYOR
O sırada, bilmedikleri şey ise, onları izleyen bir çift göz olduğudur! Demir, Züleyha'nın Yılmaz'la buluşup buluşmadığını öğrenmek için peşine adam takmıştır!
SEVDA, DEMİR'E SAHİP ÇIKARKEN KONAĞA DA YERLEŞİYOR!
Demir, Züleyha'ya 'İstediğini yapmakta serbestsin' demiştir ama hala onu sevdiği için çok da üzgündür. Olan biten her şey, eskiden olduğu gibi parlamasına neden olacakken, Sevda onu frenler. Sevda, Demir'le yakından ilgilenirken, evin hanımlığına da alışmıştır. Yemek saatinden, yapılacak işlere kadar karar alması onu Saniye ile karşı karşıya getirmeye devam edecektir. Aslında çiftlikte herkes Hünkar'ın yerine geçmeye çalışıp çalışmadığını anlamak için Sevda'yı izlemektedir.
GAFFUR VE SANİYE GİDİYOR MU?
Saniye, attığı her adımda Sevda'nın karşısına dikilir! Bu durum, Demir ile de gerilmesine neden olacaktır. Demir'in, Hünkar'ın emaneti de olsalar, Sevda'ya karşı hiçbir harekete müsemması yoktur. Çiftlikteki günlerinin sayılı olduğuna iyice inanan Gaffur, Şermin ile de daha sık karşılaştıkça, Almanya'ya gitmeye iyice ikna olacaktır. Onu tek düşündüren bunu Saniye'ye nasıl söyleyeceğidir ama ilk kez hayat onun işini kolaylaştırır!
FİKRET NEYİN PEŞİNDE?
Evdeki gerginlik bir nebze sona erince, Adana'da kalmaya devam eden Fikret, bir ofis ve bir takım kağıtların peşindedir! Bunlardan henüz haberi olmasa da evden acele ile çıkmasının ardından olanlar yüzünden Yılmaz tekrar Fikret'e şüphe ile yaklaşacaktır.