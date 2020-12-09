Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha Kerem ve Müjgan’ı kurtarabilecek mi?

SEVDA, DEMİR'E SAHİP ÇIKARKEN KONAĞA DA YERLEŞİYOR!

Demir, Züleyha'ya 'İstediğini yapmakta serbestsin' demiştir ama hala onu sevdiği için çok da üzgündür. Olan biten her şey, eskiden olduğu gibi parlamasına neden olacakken, Sevda onu frenler. Sevda, Demir'le yakından ilgilenirken, evin hanımlığına da alışmıştır. Yemek saatinden, yapılacak işlere kadar karar alması onu Saniye ile karşı karşıya getirmeye devam edecektir. Aslında çiftlikte herkes Hünkar'ın yerine geçmeye çalışıp çalışmadığını anlamak için Sevda'yı izlemektedir.