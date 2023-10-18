18 Ekim 2023, Çarşamba
Aralarındaki yaş farkı tepki çekmişti! Berdan Mardini genç sevgilisiyle böyle yakalandı
Eşi Fatoş Yelliler ile olaylı bir ayrılık süreci yaşayan Berdan Mardini, ardından Dilay Talay ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Zaman zaman sevgilisiyle pozlarını yayınlayan türkücü, aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Mardini ve Talay, ilk kez el ele görüntülendi. Giyim tarzıyla da adından söz ettiren şarkıcı pançolu kombiniyle de dikkatleri üzerine çekti.
Giriş Tarihi: 18.10.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 10:06
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