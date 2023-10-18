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Aralarındaki yaş farkı tepki çekmişti! Berdan Mardini genç sevgilisiyle böyle yakalandı

Eşi Fatoş Yelliler ile olaylı bir ayrılık süreci yaşayan Berdan Mardini, ardından Dilay Talay ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Zaman zaman sevgilisiyle pozlarını yayınlayan türkücü, aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Mardini ve Talay, ilk kez el ele görüntülendi. Giyim tarzıyla da adından söz ettiren şarkıcı pançolu kombiniyle de dikkatleri üzerine çekti.

Giriş Tarihi: 18.10.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 10:06
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Aralarındaki yaş farkı tepki çekmişti! Berdan Mardini genç sevgilisiyle böyle yakalandı

Çocuklarının annesi Fatoş Yelliler'den olaylı şekilde boşanan Berdan Mardini, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Aralarındaki yaş farkı tepki çekmişti! Berdan Mardini genç sevgilisiyle böyle yakalandı

Kendisinden yaşça küçük Dilay Talay ile birliktelik yaşamaya başlayan 44 yaşındaki türkücü, sevgilisiyle pozunu "Her şey güzel Allah kalbimize göre veriyor" notu ile Instagram hesabından yayınlamıştı.

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Aralarındaki yaş farkı tepki çekmişti! Berdan Mardini genç sevgilisiyle böyle yakalandı

"KIZIN YAŞINDA"

Berdan Mardini'ye; "Kızın yaşında", "Sizden çok küçük, inşallah mutlu olursunuz", "Kızın mı abi, Allah bağışlasın", "Ben de kızın sandım", "Bu kadar yaş farkına ne gerek var?", "Kardeşin gibi", "Bu ünlüler yanına güzel bir genç kız aldıkları zaman kızların onlara aşık olarak mı geldiklerini sanıyorlar?", "Kız çok küçük ve güzel ama olmamış" ve "Bu kız daha çocuk değil mi?" şeklinde tepkiler gelmişti.

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Aralarındaki yaş farkı tepki çekmişti! Berdan Mardini genç sevgilisiyle böyle yakalandı

SEVGİLİSİYLE EL ELE

Berdan Mardini, uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Dilara Talay ile ilk kez görüntülendi. Önceki gün Etiler'de bulunan bir iş merkezine girerken görüntülenen ikili, el ele objektiflere yansıdı.

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Aralarındaki yaş farkı tepki çekmişti! Berdan Mardini genç sevgilisiyle böyle yakalandı

"EVE DÖNECEĞİZ"

Tarzıyla da sık sık gündeme gelen Mardini, pançolu kombiniyle dikkatleri üzerine çekti.