Meryem Uzerli bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Lily Koi…

Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem Sultan rolüyle tanınan ve ekranların en sevilen oyuncularından olan Meryem Uzerli, ikinci kez anne oldu. Geçtiğimiz hafta ikinci kızını kucağına alan Uzerli, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi. Meryem Uzerli'nin 'Saf Aşk' notu ile paylaştığı kızı Lily Koi sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. İşte Meryem Uzerli'nin kızı Lily Koi...