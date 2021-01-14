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14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Meryem Uzerli bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Lily Koi… Meryem Uzerli bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Lily Koi…
Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem Sultan rolüyle tanınan ve ekranların en sevilen oyuncularından olan Meryem Uzerli, ikinci kez anne oldu. Geçtiğimiz hafta ikinci kızını kucağına alan Uzerli, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi. Meryem Uzerli'nin 'Saf Aşk' notu ile paylaştığı kızı Lily Koi sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. İşte Meryem Uzerli'nin kızı Lily Koi...
Giriş Tarihi: 14.01.2021 12:04 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 12:07
Ekranların en sevilen oyuncularından biri olan Meryem Uzerli, geçtiğimiz hafta ikinci bebeği Lily Koi'yi kucağına aldı. Uzerli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla doğum yaptığını duyurdu.
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İkinci kez anne olan ve bebeğinin babasını sır gibi saklayan oyuncu kızı Lily Koi ile yeni paylaşımda bulundu.
Meryem Uzerli'nin 'Saf Aşk' notu ile paylaştığı fotoğrafla kızı Lily Koi'nin yüzünü ilk kez gösterdi. Güzel oyuncu paylaşımında şarkıcı ablası Canan Uzerli'ye de teşekkür etti.
İşte Meryem Uzerli'nin kızı Lily Koi...
Oyuncu, Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı 2014 yılında dünyaya getirmişti.