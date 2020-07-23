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Haberler Galeri MasterChef'in Mehmet Şef'i kızı Sude ile gündem oldu! İşte Mehmet Şef'in kızı Sude'nin fotoğrafları

MasterChef'in Mehmet Şef'i kızı Sude ile gündem oldu! İşte Mehmet Şef'in kızı Sude'nin fotoğrafları

MasterChef programındaki asabi tavırlarıyla dikkat çeken Mehmet Şef, ailesiyle gündem oldu. Magazin dünyasının takip ettiği Mehmet Şef, (Mehmet Yalçınkaya) yarışmanın yeniden başlamasıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. MasterChef'in Mehmet Şef'ini kızı Sude ile fotoğrafını görenler fotoğrafı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya sosyal medyada olay oldu! İşte Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları.

Giriş Tarihi: 23.07.2020 23:22 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 23:24
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MasterChef'in Mehmet Şef'i kızı Sude ile gündem oldu! İşte Mehmet Şef'in kızı Sude'nin fotoğrafları

MasterChef'in yeni sezonunda asabi usta Mehmet Şef yine dikkatleri üzerine çekti.. İlgiyle izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin merak edilen isimlerinden Mehmet Şef (Mehmet Yalçınkaya) yeniden sosyal medyanın konuşulan ismi oldu..

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MasterChef'in Mehmet Şef'i kızı Sude ile gündem oldu! İşte Mehmet Şef'in kızı Sude'nin fotoğrafları

Somer Sivrioğlu'nun özel hayatını araştıran hayranları, kızı Derin ile olan fotoğrafını beğeni yağmuruna tuttu.

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MasterChef'in Mehmet Şef'i kızı Sude ile gündem oldu! İşte Mehmet Şef'in kızı Sude'nin fotoğrafları

İşte Somer Şef ve ünlülerin çocuklarıyla olan fotoğrafları...

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MasterChef'in Mehmet Şef'i kızı Sude ile gündem oldu! İşte Mehmet Şef'in kızı Sude'nin fotoğrafları

Somer Sivrioğlu ve kızı Derin Sivrioğlu

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MasterChef'in Mehmet Şef'i kızı Sude ile gündem oldu! İşte Mehmet Şef'in kızı Sude'nin fotoğrafları