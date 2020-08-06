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İşleri iptal edilen Murat Övüç hakaret ettiği Yeşim Salkım’dan özür diledi!

Pınar Gültekin'in ölümünün ardından ortaya çıkan videosuyla tepki toplayan Murat Övüç, Antalya'da verdiği konser sırasında Yeşim Salkım'a hakaret etmişti. Sözleriyle yeniden eleştiri oklarının hedefi olan Övüç'ün sahne aldığı mekanla anlaşması iptal edilerek Yeşim Salkım'la anlaşıldı. Yaşananlar sonrası Instagram'dan yeni video yayınlayan Övüç, Yeşim Salkım'dan özür diledi.

Giriş Tarihi: 06.08.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 12:37
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İşleri iptal edilen Murat Övüç hakaret ettiği Yeşim Salkım’dan özür diledi!

Lara Bölgesi'ndeki bir beachte 2 Ağustos Pazar günü sahne alan fenomen Murat Övüç, şarkıya başlamadan önce, Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından ortaya çıkan bir videosunda kadınları aşağılayan sözleri sebebiyle kendisine sert tepki gösteren Yeşim Salkım'a sahnede sanatçının ismini kullanarak küfür etti.

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İşleri iptal edilen Murat Övüç hakaret ettiği Yeşim Salkım’dan özür diledi!

Övüç, 2 çocuk annesi Salkım'a küfür ettiği sırada, alanda bulunan bazı vatandaşlar ise alkışlayarak ve gülerek destekte bulundu. Hakaret görüntülerinin sosyal medyaya düşmesiyle, birçok ünlü sanatçı Övüç'ün davranışını kınayarak, Yeşim Salkım'a destek oldu.

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İşleri iptal edilen Murat Övüç hakaret ettiği Yeşim Salkım’dan özür diledi!

Salkım ise sosyal medya hesabından avukatının yazılı açıklamasını paylaşarak, 'tüm şiddet görmüş kadınlar adına bundan böyle mücadelemiz olacaktır' notuyla Murat Övüç hakkında hukuki süreci başlattıklarını duyurdu.

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İşleri iptal edilen Murat Övüç hakaret ettiği Yeşim Salkım’dan özür diledi!

Olayın gerçekleştiği gün, Murat Övüç'ü performansı bitmeden sahneden indirerek, onunla olan konser anlaşmalarını iptal eden mekan yönetimi, 8 Ağustos Cumartesi akşamı için bir Yeşim Salkım konseri organize etti. Salkım konserine, tüm kadın misafirler ücretsiz olarak giriş yapabilecek.

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İşleri iptal edilen Murat Övüç hakaret ettiği Yeşim Salkım’dan özür diledi!

İşletme Müdürü Yılmaz Pilgir, Övüç'ün bu hareketini ve söylemlerini şiddetle kınadıklarını belirterek, "Biz bu davranışı tüm kadınlara yapılmış olarak algılıyoruz. Bizim sahnemizde böyle bir olay yaşandığı için tüm kadınlardan özür diliyoruz. Murat Övüç'le yaptığımız bütün anlaşmaları iptal ediyoruz. Kendisiyle bu pazar günü tekrardan bir etkinliğimiz vardı fakat onu iptal ettik. Cumartesi akşamı Yeşim Salkım'la birlikte tüm kadın misafirlerimize ücretsiz konser veriyoruz. Tüm kadın misafirlerimizi bekliyoruz. Her türlü şiddetin karşısındayız. Ayrıca Murat Övüç'e peşin olarak ödediğimiz bir sonraki konserin ücretini de talep de etmiyoruz" ifadelerini kullandı.