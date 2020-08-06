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İşleri iptal edilen Murat Övüç hakaret ettiği Yeşim Salkım’dan özür diledi!
Pınar Gültekin'in ölümünün ardından ortaya çıkan videosuyla tepki toplayan Murat Övüç, Antalya'da verdiği konser sırasında Yeşim Salkım'a hakaret etmişti. Sözleriyle yeniden eleştiri oklarının hedefi olan Övüç'ün sahne aldığı mekanla anlaşması iptal edilerek Yeşim Salkım'la anlaşıldı. Yaşananlar sonrası Instagram'dan yeni video yayınlayan Övüç, Yeşim Salkım'dan özür diledi.
Giriş Tarihi: 06.08.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 12:37
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