İşleri iptal edilen Murat Övüç hakaret ettiği Yeşim Salkım’dan özür diledi!

İşletme Müdürü Yılmaz Pilgir, Övüç'ün bu hareketini ve söylemlerini şiddetle kınadıklarını belirterek, "Biz bu davranışı tüm kadınlara yapılmış olarak algılıyoruz. Bizim sahnemizde böyle bir olay yaşandığı için tüm kadınlardan özür diliyoruz. Murat Övüç'le yaptığımız bütün anlaşmaları iptal ediyoruz. Kendisiyle bu pazar günü tekrardan bir etkinliğimiz vardı fakat onu iptal ettik. Cumartesi akşamı Yeşim Salkım'la birlikte tüm kadın misafirlerimize ücretsiz konser veriyoruz. Tüm kadın misafirlerimizi bekliyoruz. Her türlü şiddetin karşısındayız. Ayrıca Murat Övüç'e peşin olarak ödediğimiz bir sonraki konserin ücretini de talep de etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

